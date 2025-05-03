Ця ягода повинна бути всюди: рецепт оригінального салату з полуницею від переможниці "МастерШеф"
Полуниця така колоритна ягода, що може бути практично всюди. Принаймні, салати з нею виходять просто дивовижними.
Цей салат може стати не просто відкриттям, а справжньою зіркою "полуничного" сезону. А готувати його 24 Канал пропонує за рецептом переможниці шоу "МастерШеф" Аліни Бурик, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.
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Рецепт салату з полуницею
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 75 грамів шпинату;
– 250 грамів полуниці;
– 150 грамів бринзи;
– 30 грамів волоського горіха;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 столова ложка меду;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– пів чайної ложки бальзамічного оцту;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– кілька листочків мʼяти;
– сіль до смаку.
Приготування:
- На тарілку викладаємо свіжий шпинат, додаємо нарізану полуницю та шматочки бринзи.
- Для приготування заправки змішуємо гірчицю, мед, лимонний сік, бальзамічний оцет, дрібку солі та оливкову олію до отримання однорідної емульсії.
- Поливаємо салат отриманою заправкою, посипаємо подрібненими горіхами та, за бажанням, додаємо листочки м’яти.
Смачного!
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