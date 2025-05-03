Цей салат може стати не просто відкриттям, а справжньою зіркою "полуничного" сезону. А готувати його 24 Канал пропонує за рецептом переможниці шоу "МастерШеф" Аліни Бурик, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.

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Рецепт салату з полуницею

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 75 грамів шпинату;

– 250 грамів полуниці;

– 150 грамів бринзи;

– 30 грамів волоського горіха;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 столова ложка меду;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– пів чайної ложки бальзамічного оцту;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– кілька листочків мʼяти;

– сіль до смаку.

Приготування:

На тарілку викладаємо свіжий шпинат, додаємо нарізану полуницю та шматочки бринзи. Для приготування заправки змішуємо гірчицю, мед, лимонний сік, бальзамічний оцет, дрібку солі та оливкову олію до отримання однорідної емульсії. Поливаємо салат отриманою заправкою, посипаємо подрібненими горіхами та, за бажанням, додаємо листочки м’яти.

Смачного!

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