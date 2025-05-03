Этот салат может стать не просто открытием, а настоящей звездой "клубничного" сезона. А готовить его 24 Канал предлагает по рецепту победительницы шоу "МастерШеф" Алины Бурик, которым она поделилась в своем инстаграме.
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Рецепт салата с клубникой
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 75 граммов шпината;
– 250 граммов клубники;
– 150 граммов брынзы;
– 30 граммов грецкого ореха;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– пол чайной ложки бальзамического уксуса;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– несколько листочков мяты;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- На тарелку выкладываем свежий шпинат, добавляем нарезанную клубнику и кусочки брынзы.
- Для приготовления заправки смешиваем горчицу, мед, лимонный сок, бальзамический уксус, щепотку соли и оливковое масло до получения однородной эмульсии.
- Поливаем салат полученной заправкой, посыпаем измельченными орехами и, по желанию, добавляем листочки мяты.
Приятного аппетита!
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