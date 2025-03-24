Цей пиріг може стояти цілий тиждень: поринаємо у магію шоколадно-горіхової насолоди

Цей пиріг гарантує, що вам не потрібно буде турбуватися про щось смачненьке до чаю або кави кілька днів. І головне – навіть через деякий час він смакує так само, наче його щойно вийняли з духовки.

Поєднання шоколадних та горіховий ноток у ніжному тісті створює просто неперевершений смаковий ансамбль, і все це за лічені хвилини! Приготуйте цей пиріг раз – і розтягуйте задоволення, скільки заманеться, розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel. До теми Швидкий торт – це цілком реально: усі подруги попросять вас навчити його готувати Рецепт шоколадно-горіхового пирога Час : 15 хвилин + випікання

: 15 хвилин + випікання Порцій: 12 Інгредієнти:

– 200 грамів цукру;

– 170 грамів арахісового масла;

– 120 мілілітрів молока;

– 115 грамів м'якого вершкового масла;

– 2 яйця;

– 60 мілілітрів олії;

– 60 мілілітрів вершків 18%;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 100 грамів шоколаду. Приготування: Просійте сіль, борошно та розпушувач у середню миску. Окремо змішайте молоко і вершки. У міксері збийте масло, арахісове масло, олію та цукор. Коли ми отримаємо кремоподібну консистенцію, поступово вбиваємо яйця. В кінці додайте ванільний екстракт. Поступово по черзі додаємо борошно і молоко. Подрібніть шоколад і додайте його в тісто. Перекладіть тісто на деко, застелене папером для випікання. Випікайте при 180 градусах приблизно 45 хвилин. Смачного! І не всі знають правильну відповідь: чи потрібно мити банани перед вживанням.