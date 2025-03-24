Сочетание шоколадных и ореховый ноток в нежном тесте создает просто непревзойденный вкусовой ансамбль, и все это за считанные минуты! Приготовьте этот пирог раз – и растягивайте удовольствие, сколько угодно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beszamel.
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Рецепт шоколадно-орехового пирога
- Время: 15 минут + выпекание
- Порций: 12
Ингредиенты:
– 200 граммов сахара;
– 170 граммов арахисового масла;
– 120 миллилитров молока;
– 115 граммов мягкого сливочного масла;
– 2 яйца;
– 60 миллилитров растительного масла;
– 60 миллилитров сливок 18%;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 100 граммов шоколада.
Приготовление:
- Просейте соль, муку и разрыхлитель в среднюю миску.
- Отдельно смешайте молоко и сливки.
- В миксере взбейте масло, арахисовое масло, масло и сахар.
- Когда мы получим кремообразную консистенцию, постепенно вбиваем яйца. В конце добавьте ванильный экстракт.
- Постепенно по очереди добавляем муку и молоко.
- Измельчите шоколад и добавьте его в тесто.
- Переложите тесто на противень, застеленный бумагой для выпекания.
- Выпекайте при 180 градусах примерно 45 минут.
Приятного аппетита!
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