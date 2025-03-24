Поєднання шоколадних та горіховий ноток у ніжному тісті створює просто неперевершений смаковий ансамбль, і все це за лічені хвилини! Приготуйте цей пиріг раз – і розтягуйте задоволення, скільки заманеться, розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.
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Рецепт шоколадно-горіхового пирога
- Час: 15 хвилин + випікання
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– 200 грамів цукру;
– 170 грамів арахісового масла;
– 120 мілілітрів молока;
– 115 грамів м'якого вершкового масла;
– 2 яйця;
– 60 мілілітрів олії;
– 60 мілілітрів вершків 18%;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 100 грамів шоколаду.
Приготування:
- Просійте сіль, борошно та розпушувач у середню миску.
- Окремо змішайте молоко і вершки.
- У міксері збийте масло, арахісове масло, олію та цукор.
- Коли ми отримаємо кремоподібну консистенцію, поступово вбиваємо яйця. В кінці додайте ванільний екстракт.
- Поступово по черзі додаємо борошно і молоко.
- Подрібніть шоколад і додайте його в тісто.
- Перекладіть тісто на деко, застелене папером для випікання.
- Випікайте при 180 градусах приблизно 45 хвилин.
Смачного!
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