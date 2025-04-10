Ви захочете зʼїсти її негайно: рецепт сирної паски від Ярославського – вона довго буде вологою
Паска з кисломолочним сиром може стати вашим особистим відкриттям. Не варто боятися експерименту – він пройде під наглядом знаменитого шефа.
Волога сирна паска ніколи не залежується на декілька днів. Її смак подобається усім, тому її зʼїдять у першу чергу. 24 Канал пропонує відтворити її за рецептом шефа Володимира Ярославського, яким він поділився у своєму інстаграмі.
Цікаво Смачно та оригінально: готуємо бейбі-пасочку з Ольгою Мартиновською – ви мусите це спробувати
Рецепт сирної паски від Ярославського
- Час: 1 година + ріст тіста
- Порцій: 3 пасочки
Інгредієнти:
– 250 грамів молока;
– 20 грамів свіжих дріжджів;
– 200 грамів цукру + 10 грамів ванільного;
– 1 яйце + 3 жовтки на тісто;
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 650 грамів борошна;
– 120 грамів масла;
– 180 грамів родзинок;
– цедра 1 лимона;
горіхова глазур:
– 2 білки;
– 100 грамів лісових горіхів;
– 140 грамів цукру;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю.
Приготування:
- Змішуємо тепле молоко, свіжі дріжджі, цукор, яйця, кисломолочний сир і борошно. Замішуємо тісто та даємо йому постояти 30 хвилин.
- Потім додаємо холодне вершкове масло і цедру лимона. Добре вимішуємо. Накриваємо плівкою та залишаємо в теплому місці на 2 години, щоб тісто добре піднялося.
- Тісто може бути досить ніжним, не варто додавати більше борошна, але важливо вибирати якісне борошно для випічки.
- Ділимо тісто на 3 частини, кожну розкачуємо в тонкий шар і розплющуємо руками. У середину кладемо попередньо бланшовані або замочені в коньяку родзинки.
- Згортаємо в кульку і ставимо в змащену олією форму. Даємо тісту добре підійти в теплому місці. Форма має бути заповнена на 1/4, і для гарного підйому ставимо її в духовку з сотейником окропу.
- Окремо готуємо горіхову глазур: подрібнюємо лісовий горіх майже до стану борошна, додаємо інші інгредієнти і за допомогою кондитерського мішка наносимо глазур на верхівку паски, коли вона підійшла.
- Ставимо паску в розігріту духовку: спочатку при температурі 170 градусів — 10 хвилин, потім знижуємо до 160 градусів і випікаємо ще 25 хвилин.
- Виймаємо паску, накриваємо рушником і даємо охолонути. За бажанням можна прикрасити її з тіста, але я надаю перевагу солодшій глазурі.
Смачного!
Великодня "Шуба": готуємо салат з оселедцем на свята з Ектором.