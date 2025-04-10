Ви захочете зʼїсти її негайно: рецепт сирної паски від Ярославського – вона довго буде вологою

Паска з кисломолочним сиром може стати вашим особистим відкриттям. Не варто боятися експерименту – він пройде під наглядом знаменитого шефа.

Волога сирна паска ніколи не залежується на декілька днів. Її смак подобається усім, тому її зʼїдять у першу чергу. 24 Канал пропонує відтворити її за рецептом шефа Володимира Ярославського, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Рецепт сирної паски від Ярославського

Час : 1 година + ріст тіста

: 1 година + ріст тіста Порцій: 3 пасочки

Інгредієнти:

– 250 грамів молока;

– 20 грамів свіжих дріжджів;

– 200 грамів цукру + 10 грамів ванільного;

– 1 яйце + 3 жовтки на тісто;

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 650 грамів борошна;

– 120 грамів масла;

– 180 грамів родзинок;

– цедра 1 лимона;

горіхова глазур:

– 2 білки;

– 100 грамів лісових горіхів;

– 140 грамів цукру;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Змішуємо тепле молоко, свіжі дріжджі, цукор, яйця, кисломолочний сир і борошно. Замішуємо тісто та даємо йому постояти 30 хвилин. Потім додаємо холодне вершкове масло і цедру лимона. Добре вимішуємо. Накриваємо плівкою та залишаємо в теплому місці на 2 години, щоб тісто добре піднялося. Тісто може бути досить ніжним, не варто додавати більше борошна, але важливо вибирати якісне борошно для випічки. Ділимо тісто на 3 частини, кожну розкачуємо в тонкий шар і розплющуємо руками. У середину кладемо попередньо бланшовані або замочені в коньяку родзинки. Згортаємо в кульку і ставимо в змащену олією форму. Даємо тісту добре підійти в теплому місці. Форма має бути заповнена на 1/4, і для гарного підйому ставимо її в духовку з сотейником окропу. Окремо готуємо горіхову глазур: подрібнюємо лісовий горіх майже до стану борошна, додаємо інші інгредієнти і за допомогою кондитерського мішка наносимо глазур на верхівку паски, коли вона підійшла. Ставимо паску в розігріту духовку: спочатку при температурі 170 градусів — 10 хвилин, потім знижуємо до 160 градусів і випікаємо ще 25 хвилин. Виймаємо паску, накриваємо рушником і даємо охолонути. За бажанням можна прикрасити її з тіста, але я надаю перевагу солодшій глазурі.

Смачного!

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