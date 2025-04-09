Кожна господиня потребує ноток оригінальності навіть у звичних стравах, які вона готує роками. У кожного з нас є свій рецепт великодньої паски, але ніколи не варто нехтувати цікавими експериментами. 24 Канал пропонує звернути увагу не бейбі-пасочки, якими поділилася переможниця, а згодом і суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська у своєму інстаграмі.
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Рецепт бейбі-пасочок від Ольги Мартиновської
- Час: 2 години
- Порцій: 5 – 6
Інгредієнти:
– 700 грамів борошна;
– 150 мілілітрів теплого молока;
– 15 грамів сухих дріжджів;
– 100 грамів цукру;
– 2. чайні ложки солі;
– 6 яєць;
– 200 грамів вершкового масла;
начинка:
– 200 грамів горіхової пасти;
– 100 грамів крем-сиру;
для прикраси:
– 1 пакетик "Глазур";
– 30 грамів кондитерської присипки або іншої прикраси.
Приготування:
- У чаші комбайна змішуємо всі сухі інгредієнти, потім додаємо яйця і молоко. Починаємо вимішувати до однорідної консистенції. Поступово вводимо розм’якшене вершкове масло і продовжуємо вимішувати ще 7 – 8 хвилин. Тісто повинно бути м’яким, але не рідким.
- Перекладаємо його в миску, присипану борошном, накриваємо вологим рушником. Можна залишити в теплому місці або поставити в духовку, розігріту до 30 градусів, на 1 годину, поки воно не збільшиться в об'ємі.
- Після цього обминаємо тісто і формуємо з нього кульки. Відправляємо їх у холодильник на 1 годину, щоб масло стало твердим. Потім виймаємо і даємо підійти ще 30 хвилин. Випікаємо при 180 градусах 25 – 30 хвилин.
- Для начинки просто змішуємо горіхову пасту з крем-сиром (можна додати подрібнені горішки для додаткового хрускоту).
- Коли паски охолонуть, обережно зрізаємо верхівку ножем і виймаємо м’якуш. Наповнюємо начинкою і закриваємо кришечкою.
- Як прикрашати паски – це залишається на розсуд фантазії господинь, але найкраще залучати до цього радісного процесу дітей.
Смачного!
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