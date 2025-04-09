Каждая хозяйка нуждается в нотках оригинальности даже в привычных блюдах, которые она готовит годами. У каждого из нас есть свой рецепт пасхального кулича, но никогда не стоит пренебрегать интересными экспериментами. 24 Канал предлагает обратить внимание не бейби-пасочки, которыми поделилась победительница, а впоследствии и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская в своем инстаграме.
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Рецепт бейби-пасочек от Ольги Мартыновской
- Время: 2 часа
- Порций: 5 – 6
Ингредиенты:
– 700 граммов муки;
– 150 миллилитров теплого молока;
– 15 граммов сухих дрожжей;
– 100 граммов сахара;
– 2. чайные ложки соли;
– 6 яиц;
– 200 граммов сливочного масла;
начинка:
– 200 граммов ореховой пасты;
– 100 граммов крем-сыра;
для украшения:
– 1 пакетик "Глазурь";
– 30 граммов кондитерской присыпки или другого украшения.
Приготовление:
- В чаше комбайна смешиваем все сухие ингредиенты, затем добавляем яйца и молоко. Начинаем вымешивать до однородной консистенции. Постепенно вводим размягченное сливочное масло и продолжаем вымешивать еще 7 – 8 минут. Тесто должно быть мягким, но не жидким.
- Перекладываем его в миску, присыпанную мукой, накрываем влажным полотенцем. Можно оставить в теплом месте или поставить в духовку, разогретую до 30 градусов, на 1 час, пока оно не увеличится в объеме.
- После этого обминаем тесто и формируем из него шарики. Отправляем их в холодильник на 1 час, чтобы масло стало твердым. Затем вынимаем и даем подойти еще 30 минут. Выпекаем при 180 градусах 25 – 30 минут.
- Для начинки просто смешиваем ореховую пасту с крем-сыром (можно добавить измельченные орешки для дополнительного хруста).
- Когда куличи остынут, осторожно срезаем верхушку ножом и вынимаем мякиш. Наполняем начинкой и закрываем крышечкой.
- Как украшать куличи – это остается на усмотрение фантазии хозяек, но лучше всего привлекать к этому радостному процессу детей.
Приятного аппетита!
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