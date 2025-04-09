Каждая хозяйка нуждается в нотках оригинальности даже в привычных блюдах, которые она готовит годами. У каждого из нас есть свой рецепт пасхального кулича, но никогда не стоит пренебрегать интересными экспериментами. 24 Канал предлагает обратить внимание не бейби-пасочки, которыми поделилась победительница, а впоследствии и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская в своем инстаграме.

Кстати Гости мгновенно вас расхвалят: яйца "тюльпаны" – 2 минуты на шедевр

Рецепт бейби-пасочек от Ольги Мартыновской

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 5 – 6

Ингредиенты:

– 700 граммов муки;

– 150 миллилитров теплого молока;

– 15 граммов сухих дрожжей;

– 100 граммов сахара;

– 2. чайные ложки соли;

– 6 яиц;

– 200 граммов сливочного масла;

начинка:

– 200 граммов ореховой пасты;

– 100 граммов крем-сыра;

для украшения:

– 1 пакетик "Глазурь";

– 30 граммов кондитерской присыпки или другого украшения.

Приготовление:

В чаше комбайна смешиваем все сухие ингредиенты, затем добавляем яйца и молоко. Начинаем вымешивать до однородной консистенции. Постепенно вводим размягченное сливочное масло и продолжаем вымешивать еще 7 – 8 минут. Тесто должно быть мягким, но не жидким. Перекладываем его в миску, присыпанную мукой, накрываем влажным полотенцем. Можно оставить в теплом месте или поставить в духовку, разогретую до 30 градусов, на 1 час, пока оно не увеличится в объеме. После этого обминаем тесто и формируем из него шарики. Отправляем их в холодильник на 1 час, чтобы масло стало твердым. Затем вынимаем и даем подойти еще 30 минут. Выпекаем при 180 градусах 25 – 30 минут. Для начинки просто смешиваем ореховую пасту с крем-сыром (можно добавить измельченные орешки для дополнительного хруста). Когда куличи остынут, осторожно срезаем верхушку ножом и вынимаем мякиш. Наполняем начинкой и закрываем крышечкой. Как украшать куличи – это остается на усмотрение фантазии хозяек, но лучше всего привлекать к этому радостному процессу детей.

Приятного аппетита!

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