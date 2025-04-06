Эта закуска точно сразу бросится в глаза гостям, а когда они ее попробуют, то будут расхваливать ваши кулинарные таланты как никогда раньше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".
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Рецепт яиц "тюльпанов"
- Время: 2 – 5 минут
- Порций: 7
Ингредиенты:
– 7 вареных яиц;
– 100 граммов крабовых палочек;
– 1 плавленый сырок;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– зеленый лук (для стебельков).
Приготовление:
- Делаем на яйцах разрез накрест.
- Желтки вынимаем и переминаем вилкой до однородности.
- Мелко натираем крабовые палочки и смешиваем с желтками.
- Так же натираем сырок и продавливаем чеснок. Смешиваем, заправляем майонезом, солим и перчим.
- Начиняем яйца начинкой.
- Выкладываем яйца на "стебельки" из зеленого лука.
Приятного аппетита!
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