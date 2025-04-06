Ця закуска точно одразу кинеться в очі гостям, а коли вони її спробують, то розхвалюватимуть ваші кулінарні таланти як ніколи раніше, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".

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Рецепт яєць "тюльпанів"

  • Час: 2 – 5 хвилин
  • Порцій: 7

Інгредієнти:
– 7 варених яєць;
– 100 грамів крабових паличок;
– 1 плавлений сирок;
– 1 зубчик часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– зелена цибуля (для стеблинок).

Приготування:

  1. Робимо на яйцях розріз навхрест.
  2. Жовтки виймаємо та переминаємо вилкою до однорідності.
  3. Дрібно натираємо крабові палички та змішуємо з жовтками.
  4. Так само натираємо сирок і продавлюємо часник. Змішуємо, заправляємо майонезом, солимо та перчимо.
  5. Начиняємо яйця начинкою.
  6. Викладаємо яйця на "стеблинки" із зеленої цибулі.

Смачного!

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