Ця закуска точно одразу кинеться в очі гостям, а коли вони її спробують, то розхвалюватимуть ваші кулінарні таланти як ніколи раніше, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".

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Рецепт яєць "тюльпанів"

Час : 2 – 5 хвилин

: 2 – 5 хвилин Порцій: 7

Інгредієнти:

– 7 варених яєць;

– 100 грамів крабових паличок;

– 1 плавлений сирок;

– 1 зубчик часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– зелена цибуля (для стеблинок).

Приготування:

Робимо на яйцях розріз навхрест. Жовтки виймаємо та переминаємо вилкою до однорідності. Дрібно натираємо крабові палички та змішуємо з жовтками. Так само натираємо сирок і продавлюємо часник. Змішуємо, заправляємо майонезом, солимо та перчимо. Начиняємо яйця начинкою. Викладаємо яйця на "стеблинки" із зеленої цибулі.

Смачного!

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