Найкраща з усіх можливих: смажена картопля "по-сільському" – улюблений рецепт

Смажену картопельку люблять усі, а коли вона приготована за особливим рецептом родом з дитинства – й поготів. Додаємо на тарілку м'ясо та овочі – задоволення від трапези сягне найвищого рівня.

Ця картопля дозволить поринути у щасливі спогади дитинства та відчути цей смак, який запам'ятовується на все життя. Якщо маєте бажання – спробуйте поекспериментувати зі спеціями, розповідає 24 Канал з посиланням на "Фокус".

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Рецепт смаженої картоплі "по сільському"

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 650 грамів картоплі;

– 1/2 чайноъ ложки солі;

– дрібка чорного перцю;

– по 1/4 чайної ложки паприки та куркуми;

– олія для смаження.

Приготування:

Ретельно вимийте картоплю за допомогою щітки, а потім обсушіть рушником. Розріжте кожен бульбу навпіл, а потім кожну половинку поділіть ще на 4 частини. Аналогічним чином підготуйте всю картоплю. Посипте скибочки картоплі сіллю, паприкою, куркумою та чорним перцем. Перемішайте все руками, щоб спеції рівномірно покрили кожну частинку. На розігрітій сковороді нагрійте олію та викладіть підготовлені скибочки картоплі. Смажте їх на помірно сильному вогні, не забуваючи помішувати приблизно кожні 3 хвилини, доки картопля не стане м’якою і з рум’яною скоринкою. Цей процес займе близько 20 – 25 хвилин. Подавати картоплю найкраще одразу після приготування, поки вона хрумка. Для любителів більш поживних страв можна в кінці приготування, за 5 – 7 хвилин до завершення, додати кілька яєць та акуратно перемішати.

Смачного!

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