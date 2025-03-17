17 березня, 08:25
Найкраща з усіх можливих: смажена картопля "по-сільському" – улюблений рецепт
Смажену картопельку люблять усі, а коли вона приготована за особливим рецептом родом з дитинства – й поготів. Додаємо на тарілку м'ясо та овочі – задоволення від трапези сягне найвищого рівня.
Ця картопля дозволить поринути у щасливі спогади дитинства та відчути цей смак, який запам'ятовується на все життя. Якщо маєте бажання – спробуйте поекспериментувати зі спеціями, розповідає 24 Канал з посиланням на "Фокус".
Не пропустіть Вона просто підкорює свіжістю: солена сиркова намазка від зіркової пані Стефи
Рецепт смаженої картоплі "по сільському"
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 650 грамів картоплі;
– 1/2 чайноъ ложки солі;
– дрібка чорного перцю;
– по 1/4 чайної ложки паприки та куркуми;
– олія для смаження.
Приготування:
- Ретельно вимийте картоплю за допомогою щітки, а потім обсушіть рушником. Розріжте кожен бульбу навпіл, а потім кожну половинку поділіть ще на 4 частини. Аналогічним чином підготуйте всю картоплю.
- Посипте скибочки картоплі сіллю, паприкою, куркумою та чорним перцем. Перемішайте все руками, щоб спеції рівномірно покрили кожну частинку.
- На розігрітій сковороді нагрійте олію та викладіть підготовлені скибочки картоплі. Смажте їх на помірно сильному вогні, не забуваючи помішувати приблизно кожні 3 хвилини, доки картопля не стане м’якою і з рум’яною скоринкою. Цей процес займе близько 20 – 25 хвилин.
- Подавати картоплю найкраще одразу після приготування, поки вона хрумка.
- Для любителів більш поживних страв можна в кінці приготування, за 5 – 7 хвилин до завершення, додати кілька яєць та акуратно перемішати.
Смачного!
Буде наваристим та прозорим: скільки часу потрібно варити бульйон.