Суп, який обожнюють усі: рецепт неймовірно смачної солянки

Солянка – це та стрва, від якої не відмовляться навіть ті, хто не надто полюбляє рідке. Ще б пак, адже поєднання інгредієнтів в ній максимально вдале.

Готувати солянку нескладно, але результат завжди виходить неперевершеним. Єдина проблема – на наступний день майже ніколи нічого не залишається, інформує 24 Канал з посиланням на Cookpad.

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Рецепт солянки

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів яловичини;

– 200 грамів свинини;

– 200 грамів шинки;

– 4 солоних огірків;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 4 картоплини за бажанням;

– 1 копчене ребро;

– 1 баночка маслин;

– 2 столова ложка томатної пасти;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спочатку відваріть м'ясо. Коли вода закипить – зніміть піну, потім додайте картоплю. Окремо обсмажте цибулю з морквою, додайте шинку, сосиски, солоні огірки та томатну пасту, тушкуйте. Потім з'єднайте засмажку з м'ясним бульйоном, додайте копчені ребра, маслини та розсіл, доведіть до кипіння і дайте настоятися. Подавайте солянку гарячою, прикрасивши зеленню, лимоном та сметаною.

Смачного!

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