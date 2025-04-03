Суп, який обожнюють усі: рецепт неймовірно смачної солянки
Солянка – це та стрва, від якої не відмовляться навіть ті, хто не надто полюбляє рідке. Ще б пак, адже поєднання інгредієнтів в ній максимально вдале.
Готувати солянку нескладно, але результат завжди виходить неперевершеним. Єдина проблема – на наступний день майже ніколи нічого не залишається, інформує 24 Канал з посиланням на Cookpad.
Цікаво Класика завжди актуальна: рецепт салату "Мімоза" з сардиною – він не втрачає популярності з 90-х
Рецепт солянки
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів яловичини;
– 200 грамів свинини;
– 200 грамів шинки;
– 4 солоних огірків;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 4 картоплини за бажанням;
– 1 копчене ребро;
– 1 баночка маслин;
– 2 столова ложка томатної пасти;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Спочатку відваріть м'ясо. Коли вода закипить – зніміть піну, потім додайте картоплю.
- Окремо обсмажте цибулю з морквою, додайте шинку, сосиски, солоні огірки та томатну пасту, тушкуйте.
- Потім з'єднайте засмажку з м'ясним бульйоном, додайте копчені ребра, маслини та розсіл, доведіть до кипіння і дайте настоятися.
- Подавайте солянку гарячою, прикрасивши зеленню, лимоном та сметаною.
Смачного!
Стануть у пригоді: найпростіші методи перевірити натуральність меду.