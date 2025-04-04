4 квітня, 08:35
І вигляд казковий, і смак божественний: як приготувати сьомгу в картопляній паніровці
Зазвичай сьомга – це смак свята, але з неї можливо приготувати цілком буденні страви. Головне – додати трішки фантазії.
Цю сьомгу ви зможете приготувати за першої-ліпшої нагоди. Потрібно не так багато риби, а завдяки паніровці вона вийде не тільки смачною, а й ситною. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом порталу "Пательня".
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Рецепт сьомги в картопляній паніровці
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів філе сьомги;
– 2 картоплі;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки борошна;
– сіль та перець.
Приготування:
- Картоплю варимо та робимо пюре.
- Додаємо до нього яйце та борошно, перемішуємо.
- Рибу нарізаємо порційними шматками та засолюємо на 15 хвилин.
- Паніруємо рибу картопляним пюре та обсмажити до золотистої скоринки.
Смачного!
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