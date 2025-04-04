Эту семгу вы сможете приготовить при первой же возможности. Нужно не так много рыбы, а благодаря панировке она получится не только вкусной, но и сытной. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Пательня".

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Рецепт семги в картофельной панировке

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 700 граммов филе семги;
– 2 картофеля;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки муки;
– соль и перец.

Приготовление:

  1. Картофель варим и делаем пюре.
  2. Добавляем к нему яйцо и муку, перемешиваем.
  3. Рыбу нарезаем порционными кусками и засаливаем на 15 минут.
  4. Панируем рыбу картофельным пюре и обжариваем до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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