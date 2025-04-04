Цю сьомгу ви зможете приготувати за першої-ліпшої нагоди. Потрібно не так багато риби, а завдяки паніровці вона вийде не тільки смачною, а й ситною. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом порталу "Пательня".

Цікаво І головне – без грама майонезу: салат "Одеса" за 10 хвилин, який розхвалюють поколіннями

Рецепт сьомги в картопляній паніровці

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів філе сьомги;

– 2 картоплі;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки борошна;

– сіль та перець.

Приготування:

Картоплю варимо та робимо пюре. Додаємо до нього яйце та борошно, перемішуємо. Рибу нарізаємо порційними шматками та засолюємо на 15 хвилин. Паніруємо рибу картопляним пюре та обсмажити до золотистої скоринки.

Смачного!

Без грама зайвої олії: рецепт улюблених дерунів у духові.