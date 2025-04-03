Запікання дерунів – це справжня знахідка для господинь. Не потрібно довго стояти біля плити – нехай все зробить духовка, інформує 24 Канал з посиланням на "Обоз".
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Рецепт дерунів у духовці
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 2 цибулини;
– 3 столові ложки борошна;
– 10 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Натріть очищену картоплю та цибулю на тертці.
- Через 5 хвилин злийте картопляний сік, що утворився на дні миски, в іншу ємність. Відіжміть залишки соку з картоплі.
- Додайте сіль, перець та борошно до картопляної маси, ретельно перемішайте.
- Сформуйте кульки з тіста, викладіть їх на деко на відстані 5 – 7 сантиметрів одна від одної, притисніть долонею, надаючи пласкої форми.
- Випікайте в духовці при 200 градусах 20 хвилин.
- Готові деруни змастіть вершковим маслом. Подавайте гарячими зі сметаною або улюбленими соусами.
Смачного!
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