Нічим не гірша за глінтвейн: як приготувати ароматну варенуху – подарунок від предків

Глінтвейн – чи не найпопулярніший гарячий алкогольний напій. Але й українська кулінарна традиція має що запропонувати, наприклад, ароматну варенуху.

Духмяна варенуха – це справжній подарунок від предків, який варто навчитися готувати. Цей особливий напій прийшов до нас крізь покоління, тому важливо передати його наступним генераціям. Він безалкогольний, тому смакуватиме навіть дітям, розповідає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Рецепт безалкогольної варенухи

Час : 6 годин

: 6 годин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 літри води;

– 600 грамів сушених яблук, груші, сливи або вишень;

– 3 палички кориці;

– 6 зірочок кардамону;

– 10 зірочок гвоздики;

– 10 горошин духмяного перцю;

– 1 стручковий перець;

– сушена шкірка 1 лимону;

– 100 грамів меду.

Приготування:

Сухофрукти ретельно промиваємо під проточною водою, заливаємо чистою водою й доводимо до кипіння. Потім знімаємо з вогню та залишаємо настоятись у теплому місці або на слабкому вогні на 15 – 30 хвилин. Додаємо до напою ароматні спеції й повторно доводимо до кипіння. Накриваємо посудину кришкою та ставимо в духовку, розігріту до 80 градусів, на 2 години. Після цього зменшуємо температуру до 40 градусів і залишаємо узвар ще на 2 – 3 години, щоб настоявся, не доводячи до кипіння. Виймаємо напій з духовки. Варенуху можна подавати до столу, а варені сухофрукти використати для приготування пирогів, вареників чи солодких страв.

Смачного!

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