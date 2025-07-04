Солодка та в міру пʼянка: рецепт вишнівки, яка зігріватиме осінню та літом

Літо наближається до екватора, а значить, потрібно задуматися про запаси смачненького на зиму. І варто потурбуватися не лише про закуски, а й ароматні й пʼянкі наливки.

Ароматна та пʼянка вишнівка стане справжньою розрадою, коли сонця за вікном буде не так багато. Кількість алкоголю можна регулювати відповідно до власних вподобань, тому цей напій підійде для всіх. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу Foodoboz.

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Рецепт вишневої наливки з горілкою

Час : 2 місяці

: 2 місяці Порції: 1 – 2 літри

Інгредієнти:

– 2 – 2,5 літри вишні;

_ 300 грамів цукру;

– 1 літр горілки.

Приготування:

Вишню ретельно промийте й переберіть. Кісточки можна залишити – це на ваш розсуд. Ягоди щільно викладіть у чисту трилітрову банку, наповнюючи її до самого верху. Додайте склянку цукру. Щоб він рівномірно розподілився між ягодами, обережно струсіть банку кілька разів. Залийте вміст горілкою доверху. Якщо бажаєте, можете замінити її якісним самогоном або розведеним спиртом. Закрийте банку кришкою та переверніть кілька разів, аби цукор почав розчинятись. Протягом наступних 2 – 3 днів повторюйте цю дію кілька разів. Зберігайте майбутню наливку в темному місці при кімнатній температурі щонайменше два місяці. Споживайте вишнівку охолодженою – так смак розкриється найкраще.

Смачного!

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