Оригінальна піца та улюблені оладки: відкриваємо кабачковий сезон із зірковою Тетяною Песик
- Українська комікесса Тетяна Песик поділилася улюбленими рецептами страв з кабачків.
- Піца з кабачків – це не лише смачно, а й оригінально.
З кабачків можна приготувати стільки смачного! Своїми улюбленими рецептами з цього подарунку сезону поділилася зіркова комікесса "VIP Тернопіль" Тетяна Песик.
Головний кулінарний хіт літа – кабачки. З травня по вересень сезон цього овочу в розпалі, тож втриматися і не скуштувати його в усіх варіантах неможливо! Легкий, соковитий, низькокалорійний і дружній до фігури – кабачок може бути як основою для дієтичних страв, так і зіркою святкового столу. 24 Канал пропонує насолодитися ними за рецептами зірки "VIP Тернопіль" Тетяни Песик.
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Рецепт кабачкових оладок
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 1 цибуля;
– 2 печериці;
– 2 зубчики часнику;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки борошна;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Промийте та очистіть кабачок. Натріть на дрібній тертці, посоліть і дайте постояти 10 хвилин. Після злийте зайвий сік, відтисніть перетерту масу і ще раз злийте сік.
- Наріжте цибулю кубиками та гриби тоненькими скибочками. Всипте в розігріту сковорідку і просмажте протягом 5-7 хвилин.
- Вичавіть часник через прес, додайте в сковорідку. Перемішайте і смажте ще кілька хвилин до золотистого кольору.
- Всипте готові овочі до кабачкової маси. Додайте тертий сир, яйце, борошно і ще раз перемішайте.
- Смажте у формі невеличких оладок по 2-3 хвилини з кожного боку до готовності. Перекладіть на тарілку, додайте сметану й насолоджуйтеся смаком!
Кабачкова піца
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 160 грамів твердого сиру;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки борошна;
– 2 печериці;
– половинка перцю;
– 2 – 3 помідори черрі;
– 3 – 4 суцвіття броколі;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Промийте, очистіть і натріть кабачок на дрібній тертці. Посоліть і залиште на 10 хвилин. Після злийте зайвий сік, відтисніть перетерту масу і ще раз злийте сік.
- Додайте яйце, борошно, половину тертого сиру й ретельно перемішайте. Викладіть тонким шаром на кругле деко та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Якщо краї тіста стали золотистими, то основа для піци готова.
- Наріжте тонкими скибками гриби, перець і помідори. Викладіть овочі разом з броколі на кабачкову основу.
- Посипте залишками тертого сиру й поставте в духовку ще на 5 – 10 хвилин, поки він не розплавиться.
Смачного!
Їх завжди мало: найпростіший рецепт оладок з кабачків.