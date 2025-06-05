Оригінальна піца та улюблені оладки: відкриваємо кабачковий сезон із зірковою Тетяною Песик

З кабачків можна приготувати стільки смачного! Своїми улюбленими рецептами з цього подарунку сезону поділилася зіркова комікесса "VIP Тернопіль" Тетяна Песик.

Головний кулінарний хіт літа – кабачки. З травня по вересень сезон цього овочу в розпалі, тож втриматися і не скуштувати його в усіх варіантах неможливо! Легкий, соковитий, низькокалорійний і дружній до фігури – кабачок може бути як основою для дієтичних страв, так і зіркою святкового столу. 24 Канал пропонує насолодитися ними за рецептами зірки "VIP Тернопіль" Тетяни Песик.

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Рецепт кабачкових оладок

Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– 1 цибуля;

– 2 печериці;

– 2 зубчики часнику;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки борошна;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Промийте та очистіть кабачок. Натріть на дрібній тертці, посоліть і дайте постояти 10 хвилин. Після злийте зайвий сік, відтисніть перетерту масу і ще раз злийте сік. Наріжте цибулю кубиками та гриби тоненькими скибочками. Всипте в розігріту сковорідку і просмажте протягом 5-7 хвилин. Вичавіть часник через прес, додайте в сковорідку. Перемішайте і смажте ще кілька хвилин до золотистого кольору. Всипте готові овочі до кабачкової маси. Додайте тертий сир, яйце, борошно і ще раз перемішайте. Смажте у формі невеличких оладок по 2-3 хвилини з кожного боку до готовності. Перекладіть на тарілку, додайте сметану й насолоджуйтеся смаком!

Кабачкова піца

Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– 160 грамів твердого сиру;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки борошна;

– 2 печериці;

– половинка перцю;

– 2 – 3 помідори черрі;

– 3 – 4 суцвіття броколі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Промийте, очистіть і натріть кабачок на дрібній тертці. Посоліть і залиште на 10 хвилин. Після злийте зайвий сік, відтисніть перетерту масу і ще раз злийте сік. Додайте яйце, борошно, половину тертого сиру й ретельно перемішайте. Викладіть тонким шаром на кругле деко та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Якщо краї тіста стали золотистими, то основа для піци готова. Наріжте тонкими скибками гриби, перець і помідори. Викладіть овочі разом з броколі на кабачкову основу. Посипте залишками тертого сиру й поставте в духовку ще на 5 – 10 хвилин, поки він не розплавиться.

Смачного!

Їх завжди мало: найпростіший рецепт оладок з кабачків.