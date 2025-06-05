Главный кулинарный хит лета – кабачки. С мая по сентябрь сезон этого овоща в разгаре, поэтому удержаться и не попробовать его во всех вариантах невозможно! Легкий, сочный, низкокалорийный и дружественный к фигуре – кабачок может быть как основой для диетических блюд, так и звездой праздничного стола. 24 Канал предлагает насладиться ими по рецептам звезды "VIP Тернополь" Татьяны Песик.
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Рецепт кабачковых оладий
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– 1 лук;
– 2 шампиньона;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки муки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Промойте и очистите кабачок. Натрите на мелкой терке, посолите и дайте постоять 10 минут. После слейте лишний сок, отожмите перетертую массу и еще раз слейте сок.
- Нарежьте лук кубиками и грибы тоненькими ломтиками. Всыпьте в разогретую сковородку и прожарьте в течение 5-7 минут.
- Выжмите чеснок через пресс, добавьте в сковородку. Перемешайте и жарьте еще несколько минут до золотистого цвета.
- Всыпьте готовые овощи к кабачковой массе. Добавьте тертый сыр, яйцо, муку и еще раз перемешайте.
- Жарьте в форме небольших оладий по 2-3 минуты с каждой стороны до готовности. Переложите на тарелку, добавьте сметану и наслаждайтесь вкусом!
Кабачковая пицца
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– 160 граммов твердого сыра;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки муки;
– 2 шампиньона;
– половинка перца;
– 2 – 3 помидора черри;
– 3 – 4 соцветия брокколи;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Промойте, очистите и натрите кабачок на мелкой терке. Посолите и оставьте на 10 минут. После слейте лишний сок, отожмите перетертую массу и еще раз слейте сок.
- Добавьте яйцо, муку, половину тертого сыра и тщательно перемешайте. Выложите тонким слоем на круглый противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Если края теста стали золотистыми, то основа для пиццы готова.
- Нарежьте тонкими ломтиками грибы, перец и помидоры. Выложите овощи вместе с брокколи на кабачковую основу.
- Посыпьте остатками тертого сыра и поставьте в духовку еще на 5 – 10 минут, пока он не расплавится.
Приятного аппетита!
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