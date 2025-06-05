Главный кулинарный хит лета – кабачки. С мая по сентябрь сезон этого овоща в разгаре, поэтому удержаться и не попробовать его во всех вариантах невозможно! Легкий, сочный, низкокалорийный и дружественный к фигуре – кабачок может быть как основой для диетических блюд, так и звездой праздничного стола. 24 Канал предлагает насладиться ими по рецептам звезды "VIP Тернополь" Татьяны Песик.

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Рецепт кабачковых оладий

Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– 1 лук;

– 2 шампиньона;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки муки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте и очистите кабачок. Натрите на мелкой терке, посолите и дайте постоять 10 минут. После слейте лишний сок, отожмите перетертую массу и еще раз слейте сок. Нарежьте лук кубиками и грибы тоненькими ломтиками. Всыпьте в разогретую сковородку и прожарьте в течение 5-7 минут. Выжмите чеснок через пресс, добавьте в сковородку. Перемешайте и жарьте еще несколько минут до золотистого цвета. Всыпьте готовые овощи к кабачковой массе. Добавьте тертый сыр, яйцо, муку и еще раз перемешайте. Жарьте в форме небольших оладий по 2-3 минуты с каждой стороны до готовности. Переложите на тарелку, добавьте сметану и наслаждайтесь вкусом!

Кабачковая пицца

Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– 160 граммов твердого сыра;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки муки;

– 2 шампиньона;

– половинка перца;

– 2 – 3 помидора черри;

– 3 – 4 соцветия брокколи;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте, очистите и натрите кабачок на мелкой терке. Посолите и оставьте на 10 минут. После слейте лишний сок, отожмите перетертую массу и еще раз слейте сок. Добавьте яйцо, муку, половину тертого сыра и тщательно перемешайте. Выложите тонким слоем на круглый противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Если края теста стали золотистыми, то основа для пиццы готова. Нарежьте тонкими ломтиками грибы, перец и помидоры. Выложите овощи вместе с брокколи на кабачковую основу. Посыпьте остатками тертого сыра и поставьте в духовку еще на 5 – 10 минут, пока он не расплавится.

Приятного аппетита!

Их всегда мало: самый простой рецепт оладьев из кабачков.