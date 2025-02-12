Навіть на другий день: як розігріти рис, щоб він став розсипчастим, а не кашею

Рис часто готують як гарнір, який ідеально поєднується з різноманітними продуктами, як-от риба, м'ясо та овочі. Його сумісність з підливками та соусами ще більше покращує смак страви.

Але, на жаль, наступного дня він вже може перетворитися на одну суцільну грудку. Не біда – є спосіб його врятувати. Як зробити, щоб рис став розсипчастим після розігрівання, розповідає 24 Канал з посиланням на UA Vestnik.

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Як розігріти рис, щоб він став розсипчастим

На сковороді

У сковороді розігрійте олію і додайте рис, ретельно розбиваючи виделкою грудочки. Таким чином рис ефективно вбере олію.

Якщо рис здається надто сухим, можна додати невелику кількість бульйону або води, щоб досягти бажаної консистенції. Після завершення цих кроків гарнір готовий до подачі на стіл.

У мікрохвильовій печі

Зручною альтернативою традиційному смаженню на пательні є розігрівання гарніру в мікрохвильовій печі. Для цього використовуйте глибоку посудину, придатну для використання в мікрохвильовій печі.

Почніть з того, що акуратно розбийте грудки виделкою. Потім накрийте миску спеціальною кришкою або іншою тарілкою і поставте в мікрохвильову піч на максимальну потужність на 1 хвилину. Після цього початкового нагрівання зніміть кришку і продовжуйте нагрівати ще 2 хвилини.

В духовці

Також експерти рекомендують рівномірно розподілити рис на змащене маслом деко. Розбийте всі грудочки для отримання рівномірної текстури. Потім додайте кілька столових ложок води або бульйону для покращення смаку. Накрийте деко фольгою і прогрівайте рис протягом 10 хвилин.

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