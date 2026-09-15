Забудьте об обычном узваре: как приготовить насыщенный компот из ежевики без терпкости и лишнего сахара

Сочетание малины и ежевики создает благородный баланс. Малина дарит пьянящий сладкий аромат, а ежевика придает глубокий рубиновый оттенок и приятную ягодную терпкость.

Главный секрет такого напитка – не переваривать ягоды. Они должны настояться под закрытой крышкой, чтобы отдать сок и сохранить всю свежесть. Как приготовить компот из ежевики и малины? Время : 1 час

: 1 час Порций: 3-литровая кастрюля Ингредиенты:

– 250 граммов ежевики;

– 250 граммов малины;

– 2,7 литра воды;

– 120 граммов сахара;

– 1 – 2 столовые ложки лимона или 2 тонких кружочка лимона;

– 2 – 3 веточки мяты. Приготовление: Переберите ягоды, осторожно промойте их под слабой струей прохладной воды в дуршлаге и дайте стечь лишней влаге. Налейте воду в большую эмалированную или стальную кастрюлю, поставьте на сильный огонь и доведите до бурного кипения. Всыпьте в кипящую воду сахар и тщательно размешайте лопаткой до полного растворения кристаллов. Добавьте в сироп кружочки лимона или выжмите немного сока, чтобы сбалансировать сладость и закрепить яркий гранатовый цвет. Добавьте в кастрюлю малину и ежевику, уменьшите огонь до умеренного и доведите напиток до повторного закипания. Проварите компот на медленном огне ровно 3 – 4 минуты, не давая ягодам бурно кипеть, чтобы они не распались на мелкие волокна. За минуту до конца добавьте в кастрюлю веточки свежей мяты, которые придадут тонкий прохладный привкус. Перелейте компот в банки и закрутите или дайте настояться несколько часов, а затем сразу подавайте к столу.