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15 сентября, 06:46
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Забудьте об обычном узваре: как приготовить насыщенный компот из ежевики без терпкости и лишнего сахара

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сочетание малины и ежевики создает благородный баланс. Малина дарит пьянящий сладкий аромат, а ежевика придает глубокий рубиновый оттенок и приятную ягодную терпкость.

Главный секрет такого напитка – не переваривать ягоды. Они должны настояться под закрытой крышкой, чтобы отдать сок и сохранить всю свежесть.

Как приготовить компот из ежевики и малины?

  • Время: 1 час
  • Порций: 3-литровая кастрюля

Ингредиенты:
– 250 граммов ежевики;
– 250 граммов малины;
– 2,7 литра воды;
– 120 граммов сахара;
– 1 – 2 столовые ложки лимона или 2 тонких кружочка лимона;
– 2 – 3 веточки мяты.

Приготовление:

  1. Переберите ягоды, осторожно промойте их под слабой струей прохладной воды в дуршлаге и дайте стечь лишней влаге.
  2. Налейте воду в большую эмалированную или стальную кастрюлю, поставьте на сильный огонь и доведите до бурного кипения.
  3. Всыпьте в кипящую воду сахар и тщательно размешайте лопаткой до полного растворения кристаллов.
  4. Добавьте в сироп кружочки лимона или выжмите немного сока, чтобы сбалансировать сладость и закрепить яркий гранатовый цвет.
  5. Добавьте в кастрюлю малину и ежевику, уменьшите огонь до умеренного и доведите напиток до повторного закипания.
  6. Проварите компот на медленном огне ровно 3 – 4 минуты, не давая ягодам бурно кипеть, чтобы они не распались на мелкие волокна.
  7. За минуту до конца добавьте в кастрюлю веточки свежей мяты, которые придадут тонкий прохладный привкус.
  8. Перелейте компот в банки и закрутите или дайте настояться несколько часов, а затем сразу подавайте к столу.