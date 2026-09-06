Баклажаны в соусе на зиму: ароматная закуска без стерилизации
Сезонные баклажаны можно заготовить так, чтобы они остались кусочками, а не разварились в соусе. В этом рецепте банки не нужно дополнительно стерилизовать, что делает заготовку еще более удобной.
Баклажаны в этом рецепте остаются целыми кусочками и хорошо держат форму даже после тушения. Секрет прост: овощи сначала обжаривают, а затем недолго готовят в соусе из перца, чеснока, сахара и уксуса. Именно так закуска получается насыщенной, но не разваренной.
Как заготовить баклажаны на зиму?
- Время: 1 час
- Порций: примерно 9 банок по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 3 килограмма баклажанов;
– 2 килограмма болгарского перца;
– 100 граммов чеснока;
– 1 острый перец;
– 200 миллилитров растительного масла;
– 75 граммов сахара;
– 30 граммов соли + 1 столовая ложка для баклажанов;
– 70 миллилитров уксуса.
Приготовление:
- Баклажаны нарежьте кружочками, посолите и оставьте на некоторое время. Затем отожмите лишнюю жидкость.
- Сладкий и острый перец пропустите через мясорубку.
- Баклажаны обжаривайте партиями в масле примерно по 10 минут.
- Измельченный перец переложите в кастрюлю, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения и варите 5 минут.
- Добавьте обжаренные баклажаны, накройте крышкой и тушите после закипания 20 минут на слабом огне.
- Затем добавьте измельченный чеснок и уксус. Перемешайте и готовьте еще 5 минут.
- Горячие баклажаны разложите по стерилизованным банкам, герметично закройте и переверните.
- Укутайте и оставьте до полного остывания.
Почему банки не нужно стерилизовать?
В этом рецепте все решает сочетание обжаривания, тушения и уксуса. Термическая обработка помогает заготовке лучше храниться, а кислота усиливает этот эффект.