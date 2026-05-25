25 мая, 21:20
Бекон, колбаса и сыр в слоеном тесте: более вкусной идеи для перекуса не найдете
Перекус должен быть не только вкусным, но и вызывать особые эмоции. Важно позаботиться, чтобы свободная минутка становилась источником наслаждения и отдыха.
Слоеное тесто – это уже прекрасная основа для большого количества вкусностей. Берем любимые приложения, заворачиваем в рулетик – и удовольствие будет чрезвычайным, рассказывает yanni.cooking.
Как приготовить вкусный перекус с беконом и сыром?
Ингредиенты:
– слоеное тесто;
– любимая намазка;
– бекон;
– сыр;
– салями.
Приготовление:
- Тесто раскатываем на пергаменте.
- Намазываем намазкой.
- Выкладываем бекон, сыр и салями.
- Разрезаем на полоски и заворачиваем рулетики.
- Смазываем яйцом.
- Выпекаем при 180 градусах 20 – 25 минут до золотистого цвета.