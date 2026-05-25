Бекон, колбаса и сыр в слоеном тесте: более вкусной идеи для перекуса не найдете

25 мая, 21:20
Лилия Имбировская-Сиваковская

Перекус должен быть не только вкусным, но и вызывать особые эмоции. Важно позаботиться, чтобы свободная минутка становилась источником наслаждения и отдыха.

Слоеное тесто – это уже прекрасная основа для большого количества вкусностей. Берем любимые приложения, заворачиваем в рулетик – и удовольствие будет чрезвычайным, рассказывает yanni.cooking.

Как приготовить вкусный перекус с беконом и сыром?

Ингредиенты: 
– слоеное тесто;
– любимая намазка;
– бекон;
– сыр;
– салями.

Это просто невероятно вкусно: смотрите видео

Приготовление:

  1. Тесто раскатываем на пергаменте.
  2. Намазываем намазкой.
  3. Выкладываем бекон, сыр и салями.
  4. Разрезаем на полоски и заворачиваем рулетики.
  5. Смазываем яйцом.
  6. Выпекаем при 180 градусах 20 – 25 минут до золотистого цвета.

