Вы будете готовить их так целое лето: кабачковые блины – легко и быстро для всей семьи

Приготовить любимые кабачки можно множеством способов. Однако когда тратить время и усилия не хочется – блины станут идеальным решением для этой задачи.

Эти блины такие вкусные, что всегда исчезают со стола до последнего кусочка, особенно, если подать их со сметаной или соусом на ее основе. 24 Канал предлагает сохранить этот рецепт лета от портала "Смачненьке".

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Рецепт блинов из кабачков

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 большой кабачок;

– 2 яйца;

– 100 граммов сыра фета;

– 5 – 7 столовых ложек муки;

– соль и перец по вкусу;

– зеленый лук;

– свежая мята.

Приготовление:

Кабачок мелко нарезаем и отжимаем руками. Добавляем мелко нарезанный лук и остальные ингредиенты, хорошо перемешиваем. Просеиваем в смесь муку и еще раз хорошо перемешиваем. Разогреваем сковородку, выкладываем блины и жарим с двух сторон до золотистой корочки. Лучше всего подавать со сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!

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