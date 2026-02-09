На молоке и кефире блины жарит только "старая школа": какой ингредиент подарит идеальную текстуру
- Использование натурального йогурта в тесте для блинов придает им эластичность, нежность и легкость.
- Заменяя половину молока на йогурт, можно получить блины, которые не рвутся и дольше сохраняют свежесть.
Нежные блины, которые не рвутся и легкие в жарке – мечта каждой хозяйки. Оказывается, для такого эффекта нужен всего один ингредиент!
Многие хозяйки жалуются, что блины получаются толстыми, излишне сухими или напоминают резину. Как этого избежать раз и навсегда – рассказывает портал Beszamel.
Какой ингредиент гарантирует идеальную текстуру блинов?
Секрет безупречной текстуры заключается в использовании обычного натурального йогурта. Именно этот ингредиент дарит тесту необходимую эластичность, а готовым блинам – невероятную нежность, легкость и тонкий аромат.
Любимый завтрак / Фото Freepik
Йогурт мягко влияет на клейковину муки, благодаря чему блины становятся шелковистыми на ощупь и очень "послушными" во время переворачивания на сковороде.
В отличие от традиционного крахмала, йогурт обогащает вкус приятным сливочным оттенком и не дает блинам становиться жесткими даже после полного остывания.
Как добавлять йогурт в тесто для блинов?
Опытные кулинары советуют заменить половину объема молока, который сказан в рецепте, на йогурт. Тесто получится однородным и крепким, что позволит легко скручивать блины в аппетитные конвертики или рулеты, не боясь, что они разорвутся.
Кроме эластичности, такие блины имеют еще одно преимущество – они гораздо дольше сохраняют свою свежесть. Сейчас это особенно актуально, поэтому на этот параметр стоит обратить внимание.
Даже после пребывания в морозильной камере они не теряют форму и остаются такими же ароматными и вкусными, с едва заметной пикантной кислинкой.
А приготовить любимые блины легко и быстро можно по простому рецепту портала Cookpad.
Как приготовить вкусные блины?
- Время: 30 минут
- Порций: примерно 12 блинов
Ингредиенты:
– 300 граммов муки;
– 250 миллилитров молока;
– 250 миллилитров натурального йогурта;
– 2 яйца;
– по желанию ванильный сахар;
– щепотка соли;
– 1 столовая ложка растительного масла.
Приготовление:
- Воспользуйтесь миксером, чтобы взбить два яйца со щепоткой соли и сахаром до пышности.
- В полученную смесь постепенно вливайте теплое молоко, затем йогурт, а следом порциями всыпайте просеянную муку.
- Добавьте в миску масло и тщательно вымешайте все до состояния абсолютно однородной массы.
- Обратите внимание на консистенцию: тесто должно быть умеренной густоты.
- Готовьте блины на хорошо разогретой сковороде, обжаривая их с обеих сторон до золотистого цвета.
