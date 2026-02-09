На молоке и кефире блины жарит только "старая школа": какой ингредиент подарит идеальную текстуру

Нежные блины, которые не рвутся и легкие в жарке – мечта каждой хозяйки. Оказывается, для такого эффекта нужен всего один ингредиент!

Многие хозяйки жалуются, что блины получаются толстыми, излишне сухими или напоминают резину. Как этого избежать раз и навсегда – рассказывает портал Beszamel.

Какой ингредиент гарантирует идеальную текстуру блинов?

Секрет безупречной текстуры заключается в использовании обычного натурального йогурта. Именно этот ингредиент дарит тесту необходимую эластичность, а готовым блинам – невероятную нежность, легкость и тонкий аромат.

Любимый завтрак / Фото Freepik

Йогурт мягко влияет на клейковину муки, благодаря чему блины становятся шелковистыми на ощупь и очень "послушными" во время переворачивания на сковороде.

В отличие от традиционного крахмала, йогурт обогащает вкус приятным сливочным оттенком и не дает блинам становиться жесткими даже после полного остывания.

Как добавлять йогурт в тесто для блинов?

Опытные кулинары советуют заменить половину объема молока, который сказан в рецепте, на йогурт. Тесто получится однородным и крепким, что позволит легко скручивать блины в аппетитные конвертики или рулеты, не боясь, что они разорвутся.

Кроме эластичности, такие блины имеют еще одно преимущество – они гораздо дольше сохраняют свою свежесть. Сейчас это особенно актуально, поэтому на этот параметр стоит обратить внимание.

Даже после пребывания в морозильной камере они не теряют форму и остаются такими же ароматными и вкусными, с едва заметной пикантной кислинкой.

А приготовить любимые блины легко и быстро можно по простому рецепту портала Cookpad.

Как приготовить вкусные блины?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: примерно 12 блинов

Ингредиенты:

– 300 граммов муки;

– 250 миллилитров молока;

– 250 миллилитров натурального йогурта;

– 2 яйца;

– по желанию ванильный сахар;

– щепотка соли;

– 1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление:

Воспользуйтесь миксером, чтобы взбить два яйца со щепоткой соли и сахаром до пышности. В полученную смесь постепенно вливайте теплое молоко, затем йогурт, а следом порциями всыпайте просеянную муку. Добавьте в миску масло и тщательно вымешайте все до состояния абсолютно однородной массы. Обратите внимание на консистенцию: тесто должно быть умеренной густоты. Готовьте блины на хорошо разогретой сковороде, обжаривая их с обеих сторон до золотистого цвета.

