Хрустящий, медовый и в томатном соке: три способа заготовить перец так, чтобы просили добавки
Яркий, сочный и мясистый болгарский перец – настоящий король осенних ярмарок, способный подарить частичку летнего тепла посреди серой зимы. Обычно хозяйки ограничиваются классической заморозкой для супов, однако именно в банках этот овощ раскрывает свой богатый потенциал в полную силу.
Он прекрасно впитывает пряные ароматы трав, сохраняет аппетитную упругость и идеально дополняет любой гарнир или мясные блюда. Ниже – три безупречных рецепта, каждый из которых покоряет своим характером и неповторимым вкусом, сообщает 24 Канал.
Перец в медовом маринаде
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма перца (лучше желтого и красного);
– 1 литр воды;
– 3 столовые ложки натурального меда;
– 100 граммов сахара;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 100 миллилитров уксуса;
– 100 миллилитров рафинированного масла;
– 6 – 8 горошин душистого перца;
– 3 лавровых листа.
Приготовление:
- Очистите перец от семенных коробочек, тщательно вымойте и нарежьте большими широкими лепестками на 4 – 6 частей.
- В широкой кастрюле смешайте воду, масло, мед, сахар, соль и специи, доведите смесь до бурного кипения, чтобы мед и сахар полностью растворились, после чего влейте уксус.
- Опускайте ломтики перца порциями в кипящий маринад и бланшируйте ровно 4 – 5 минут, чтобы они слегка размягчились, но сохранили хрусткость.
- Помимочкой плотно уложите горячий перец в заранее стерилизованные банки, залейте кипящим медовым маринадом до самых горлышек и закатайте герметичными крышками.
- Переверните вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания.
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Домашнее классическое лечо в томатном соке
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2,5 килограмма сладкого перца;
– 2 килограмма помидоров;
– 100 граммов сахара;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 80 миллилитров растительного масла;
– 2 столовые ложки уксуса;
– половина чайной ложки черного молотого перца.
Приготовление:
- Помидоры промойте, пропустите через мясорубку или измельчите блендером, перелейте полученную томатную массу в казан или толстостенную кастрюлю и варите на умеренном огне около 15 минут после закипания, периодически снимая пену.
- Добавьте в томатную массу растительное масло, сахар, соль и молотый перец, тщательно перемешайте до растворения кристаллов.
- Очищенный болгарский перец нарежьте большими полосками или квадратами, добавьте в кипящий томатный соус и тушите на среднем огне примерно 20 минут, осторожно помешивая снизу вверх.
- За пару минут до окончания тушения влейте уксус, дайте массе активно закипеть, разложите горячее лечо вместе с соусом по сухим стерильным банкам и плотно закройте крышками.
Запеченный перец с чесноком и зеленью
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма болгарского перца;
– 1 головка чеснока;
– 1 небольшой пучок свежей зелени;
– 120 миллилитров растительного масла;
– 4 столовые ложки яблочного уксуса;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара.
Приготовление:
- Целые вымытые перцы выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте при 200 градусах около 25 – 30 минут до появления заметных темных подпалин на кожице.
- Горячие запеченные перцы переложите в глубокую миску, накройте пищевой пленкой на 10 минут – благодаря пару тонкая кожица и семенные хвостики легко отделятся без усилий.
- Снимите с плодов кожицу, удалите семена, а мякоть разделите вдоль на широкие полоски, сохранив сок, выделившийся во время запекания.
- Для заливки смешайте овощной сок из перца, масло, яблочный уксус, соль, сахар, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень.
- В подготовленные пол-литровые банки слоями выкладывайте полоски запеченного перца, переливая каждый слой ароматной масляно-чесночной заправкой.
- Накройте банки крышками, поставьте в широкую кастрюлю с теплой водой (застелив дно полотенцем) и стерилизуйте на медленном кипении 15 минут, после чего закатайте, переверните и оставьте остывать.