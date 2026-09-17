Хрустящий, медовый и в томатном соке: три способа заготовить перец так, чтобы просили добавки

Яркий, сочный и мясистый болгарский перец – настоящий король осенних ярмарок, способный подарить частичку летнего тепла посреди серой зимы. Обычно хозяйки ограничиваются классической заморозкой для супов, однако именно в банках этот овощ раскрывает свой богатый потенциал в полную силу.

Он прекрасно впитывает пряные ароматы трав, сохраняет аппетитную упругость и идеально дополняет любой гарнир или мясные блюда. Ниже – три безупречных рецепта, каждый из которых покоряет своим характером и неповторимым вкусом, сообщает 24 Канал. Перец в медовом маринаде Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 килограмма перца (лучше желтого и красного);

– 1 литр воды;

– 3 столовые ложки натурального меда;

– 100 граммов сахара;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 100 миллилитров уксуса;

– 100 миллилитров рафинированного масла;

– 6 – 8 горошин душистого перца;

– 3 лавровых листа. Приготовление: Очистите перец от семенных коробочек, тщательно вымойте и нарежьте большими широкими лепестками на 4 – 6 частей. В широкой кастрюле смешайте воду, масло, мед, сахар, соль и специи, доведите смесь до бурного кипения, чтобы мед и сахар полностью растворились, после чего влейте уксус. Опускайте ломтики перца порциями в кипящий маринад и бланшируйте ровно 4 – 5 минут, чтобы они слегка размягчились, но сохранили хрусткость. Помимочкой плотно уложите горячий перец в заранее стерилизованные банки, залейте кипящим медовым маринадом до самых горлышек и закатайте герметичными крышками. Переверните вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания. Закрутка, которая спасет зимой / Фото "Вкусные рецепты" Домашнее классическое лечо в томатном соке Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 2,5 килограмма сладкого перца;

– 2 килограмма помидоров;

– 100 граммов сахара;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 80 миллилитров растительного масла;

– 2 столовые ложки уксуса;

– половина чайной ложки черного молотого перца. Приготовление: Помидоры промойте, пропустите через мясорубку или измельчите блендером, перелейте полученную томатную массу в казан или толстостенную кастрюлю и варите на умеренном огне около 15 минут после закипания, периодически снимая пену. Добавьте в томатную массу растительное масло, сахар, соль и молотый перец, тщательно перемешайте до растворения кристаллов. Очищенный болгарский перец нарежьте большими полосками или квадратами, добавьте в кипящий томатный соус и тушите на среднем огне примерно 20 минут, осторожно помешивая снизу вверх. За пару минут до окончания тушения влейте уксус, дайте массе активно закипеть, разложите горячее лечо вместе с соусом по сухим стерильным банкам и плотно закройте крышками. Запеченный перец с чесноком и зеленью Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 1,5 килограмма болгарского перца;

– 1 головка чеснока;

– 1 небольшой пучок свежей зелени;

– 120 миллилитров растительного масла;

– 4 столовые ложки яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара. Приготовление: Целые вымытые перцы выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте при 200 градусах около 25 – 30 минут до появления заметных темных подпалин на кожице. Горячие запеченные перцы переложите в глубокую миску, накройте пищевой пленкой на 10 минут – благодаря пару тонкая кожица и семенные хвостики легко отделятся без усилий. Снимите с плодов кожицу, удалите семена, а мякоть разделите вдоль на широкие полоски, сохранив сок, выделившийся во время запекания. Для заливки смешайте овощной сок из перца, масло, яблочный уксус, соль, сахар, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень. В подготовленные пол-литровые банки слоями выкладывайте полоски запеченного перца, переливая каждый слой ароматной масляно-чесночной заправкой. Накройте банки крышками, поставьте в широкую кастрюлю с теплой водой (застелив дно полотенцем) и стерилизуйте на медленном кипении 15 минут, после чего закатайте, переверните и оставьте остывать.