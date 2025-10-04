4 октября мир празднует День булочек с корицей. Отличная возможность вкусно провести выходные!

Булочки с корицей – это всегда особый аромат домашнего уюта. 24 Канал предлагает отпраздновать День булочек с корицей, воспользовавшись рецептом портала Cookpad.

Читайте также Ваши дети влюбятся в тыкву: запеканка с творогом и маком, которая вкуснее любого торта

Булочки с корицей и кремом

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 180 миллилитров молока;

– 1 яйцо;

– 50 граммов сахара;

– 40 граммов сливочного масла;

– 4 грамма соли;

– 320 граммов муки;

– 8 граммов сухих дрожжей;

начинка:

– 60 граммов мягкого сливочного масла;

– 100 граммов коричневого сахара;

– 15 граммов корицы;

топинг:

– 100 граммов вареного сгущенного молока + орехи (по желанию)

крем:

– 30 граммов сливок 33%;

– 80 граммов крем-сыра;

– 60 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты для теста, замесите его и оставьте на час в теплом месте. Раскатайте готовое тесто в форму прямоугольника, смажьте начинкой, сверните рулетом и разрежьте на восемь одинаковых кусков. Выложите их на форму и выпекайте при температуре 180 градусов до образования золотистой корочки. Готовые булочки смажьте сгущенкой и посыпьте орехами. Для приготовления крема взбейте все ингредиенты до устойчивых пиков и отсадите поверх булочек. В конце посыпьте булочки корицей.

Ароматное удовольствие / Фото Pixabay

Булочки с сыром и орехами

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм муки;

– 400 миллилитров молока;

– 3 яйца;

– 100 граммов масла;

– полстакана сахара;

– 11 граммов сухих дрожжей;

начинка:

– 10 граммов корицы;

– пол стакана сахара;

– поджаренные орешки.

Приготовление:

Подогрейте молоко. Добавьте мягкое масло и перемешивайте, пока оно полностью не растворится. Высыпьте сахар и взбивайте, чтобы он разошелся в массе. Охладите смесь до примерно 40 градусов. Добавьте сухие дрожжи, снова взбейте до образования легкой пенки. Добавьте два яйца и тщательно взбейте. Постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Заверните его и оставьте в теплом месте на 1 час для подъема. Раскатайте тесто до толщины примерно 1 сантиметр. Слегка смажьте поверхность маслом или яйцом, равномерно распределите начинку. Заверните в рулет и нарежьте на одинаковые кусочки. Немного прижмите их руками, оставьте на 10 – 15 минут. Смажьте взбитым яйцом и, по желанию, посыпьте сахаром. Выпекайте при температуре 180 градусов 25 – 35 минут.

А еще попробуйте булочки из легендарной столичной кофейни "Ярославна", рецептом которых поделился портал Shuba.

Булочки с корицей как в "Ярославне"

Время: 1 час 40 минут

1 час 40 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки сахара;

– 125 миллилитров молока;

– 30 граммов сливочного масла;

– 400 граммов муки;

– 25 граммов прессованных дрожжей;

– щепотка соли и ванилина;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 1 желток;

начинка:

– 4 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка корицы.

Приготовление:

Подогрейте молоко так, чтобы оно было теплым, но не горячим и не холодным. Перелейте его в миску, добавьте половину столовой ложки сахара и дрожжи, предварительно раскрошив их руками. Добавьте 100 граммов просеянной муки, перемешайте массу до однородности, накройте полотенцем и оставьте на 20 минут в теплой комнате для подъема опары. В другой миске соедините остаток сахара, размягченное сливочное масло, яйца и соль. Тщательно размешайте лопаткой. Масляно-яичную смесь добавьте в опару и перемешайте. Масло может оставаться кусочками – это нормально, со временем оно соединится с тестом. Важно, чтобы опара уже увеличилась в полтора – два раза. Добавьте еще 100 граммов муки, перемешайте. Затем подсыпьте еще 100 граммов и замешивайте руками или лопаткой. Начинайте постепенно вводить последнюю часть муки, ориентируясь на плотность теста. Полную норму можно не использовать, немного муки понадобится позже для обминания. Когда тесто станет однородным, добавьте половину растительного масла и вымесите до гладкости. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность, обомните несколько минут, затем верните в миску, смазанную маслом. Накройте полотенцем и оставьте на 20 минут в тепле. Через 20 минут снова немного обомните тесто, не подсыпая муки, и оставьте еще на такое же время. Периодическое обминание насыщает его кислородом, что ускоряет брожение. Для начинки смешайте сахар с корицей. Количество корицы регулировать. Тесто разделите на четыре части, каждую сформируйте в колбаску, слегка смажьте маслом и накройте, оставив отдохнуть на 10 минут. Каждую часть раскатайте в прямоугольник размером примерно 30 на 4 сантиметра. Дайте пластам теста полежать несколько минут. Разогрейте духовку до 220 градусов. Подготовьте противень, застеленный пергаментом. Смажьте прямоугольник маслом, равномерно присыпьте частью смеси корицы с сахаром. Сверните в рулет и разрежьте пополам, формируя заготовки в виде роз. Края рулетов подогните под низ. Выложите булочки на противень, слегка прижмите ладонью и оставьте под полотенцем еще на 20 минут для подъема. Взбейте желток и смажьте булочки, оставьте на 5 минут. Выпекайте примерно 20 минут до золотисто-коричневого цвета.

Приятного аппетита!

Чем смазать булочки, чтобы они выглядели как на картинке?