Без варки и микроволновки: 2 лайфхака, которые в разы ускорят приготовление голубцов
- Капусту для голубцов можно подготовить с помощью пароварки, что размягчает листья за 2 – 3 минуты без варки.
- Другой способ – замораживание капусты на ночь, что позволяет легко отделить листья, но может сделать их немного волокнистыми.
Многие хозяйки ищут способы ускорить приготовление капусты для голубцов. Ведь иногда просто не хватает времени на ее традиционную варку в кастрюле.
Существует два подхода к оптимизации этой задачи. Каждый из них отличается с точки зрения затрат времени и необходимых усилий, пишет 24 Канал со ссылкой на News24.
Как просто подготовить капусту для голубцов?
Капусту для приготовления голубцов можно легко подготовить с помощью пароварки или путем замораживания.
- Пароварка
Этот универсальный кухонный прибор может быть особенно эффективным для размягчения капустных листьев. Нагревая пароварку и помещая в нее капусту, пользователи могут рассчитывать на то, что каждые 2 – 3 минуты будут извлекать размягченные листья.
Этот метод значительно сокращает время, необходимое для приготовления пищи, по сравнению с традиционной варкой в кастрюле.
- Замораживание
Это трудоемкий, но легкий способ подготовки капусты. Удалите кочерыжку, поместите кочан в пакет и оставьте в морозилке на всю ночь.
На утро капуста будет готова к размораживанию, что позволит легко отделить листья. Однако важно отметить, что некоторые домашние кулинары могут считать этот способ менее привлекательным, поскольку капуста в результате может быть немного волокнистой.
