В результате получите картофель с чрезвычайно нежной и слегка влажной сердцевиной, покрытой хрустящей оболочкой – и все это без масла. Как достичь этой идеальной корочки при жарке картофеля рассказывает 24 Канал со ссылкой на ДобріНовини.
Читайте также Почему даже с проверенным рецептом бисквит не поднялся: 4 ошибки, которые совершает каждый
Как пожарить картофель с хрустящей корочкой?
- Удаление крахмала
Эксперты советуют готовить картофель, нарезая его, как обычно, и тщательно промывая в холодной воде. Важно промывать до тех пор, пока вода не станет абсолютно прозрачной. Этот процесс помогает устранить избыток крахмала, который препятствует образованию желаемой корочки.
- Паровая обработка
На следующем этапе приготовления картофель готовится на пару до "слегка мягкой" текстуры. Этот метод гарантирует, что картофель прогреется насквозь, сохраняя свою форму и целостность, предотвращая разваливание.
- Тщательное просушивание
Чтобы достичь оптимальной хрусткости картофеля, важно выложить его на бумажные полотенца или тканевую салфетку для сушки. Тщательное просушивание поверхности картофеля имеет решающее значение.
- Жарка без масла
Далее следует разогреть сковородку с толстым дном без добавления масла, и выложить картофель в один слой, чтобы дать немного подсохнуть. Через несколько минут сбрызнуть водой с помощью пульверизатора или вылить чайную ложку воды рядом с картофелем.
Идеальная жареная картошка с хрустящей корочкой / Фото Unsplash
Накрыв кастрюлю крышкой на одну-две минуты, можно обеспечить проникновение пара, что ускорит процесс приготовления.
- Хруст под крышкой
Тогда надо снять крышку и жарить без нее, чтобы облегчить испарение влаги. Осторожно перевернуть, и заметить, как картофель приобретает золотисто-коричневый цвет, пузырчатой поверхности и невероятно хрустящей корочки.
- Добавление соли
Добавлять соль и специи можно только на завершающем этапе приготовления. Эта практика имеет решающее значение, поскольку преждевременное добавление может вытянуть влагу, препятствуя образованию желаемой корочки.
Картофель с хрустящей корочкой готов!
Традиционное блюдо – сырники – тоже, на первый взгляд, может показаться простым, но имеет много нюансов. Узнайте, какие ошибки портят сырники.