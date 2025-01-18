УКР РУС
18 января 2025, 16:24
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Хватит и 20 минут: "секрет" быстрой варки овощей на салат

Марта Касиянчук

Салат "Оливье" остается многолетним фаворитом, который подходит для любого времени года. Великолепное сочетание вкусов делает его универсальным блюдом, которым наслаждаются как на праздничных мероприятиях, так и в будни.

Отваренные овощи играют решающую роль в формировании вкуса и текстуры салата. Нередко кулинары сталкиваются с такими проблемами, как чрезмерная жесткость овощей или, наоборот, их разваривание в процессе приготовления. Как правильно сварить овощи, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Arguments.

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Как правильно варить ингредиенты

В стандартной кухонной процедуре важно начать с мытья и чистки моркови и картофеля. После этого овощи следует заранее нарезать, чтобы их можно было быстро добавить к блюду. Варить компоненты можно в одной кастрюле.

Начните со смешивания маленькой ложки соли и сахара с большой ложкой уксуса и нарезанной кубиками морковью. Дайте смеси закипеть, а через пять минут добавьте картофель.

Через 10 минут после приготовления ингредиенты откиньте на дуршлаг, а затем обдайте холодной водой.

Этот подход позволяет быстро приготовить компоненты, которые сохраняют идеальную форму без приложения лишних усилий.

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