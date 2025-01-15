24 Канал со ссылкой на Соседка разобрался, почему так происходит и как этого избежать. Если вы придерживаетесь следующих рекомендаций – бананы будут храниться дольше.

Читайте также Единицы об этом знают: какой ингредиент добавить в яичницу, чтобы сделать ее "пышной"

Почему бананы чернеют

Потемнение бананов в первую очередь вызвано газом этиленом, который выделяется во время созревания плодов. Этот газ играет решающую роль в ускорении распада хлорофилла – это приводит к тому, что характерная желтая кожура становится коричневой или черной.

Факторы, которые способствуют потемнению:

Соседство с другими фруктами. Например, яблоки также выделяют этилен, что ускоряет созревание бананов. Теплые и влажные условия. В такой среде бананы быстрее созревают и чернеют. Хранение в холодильнике. Хотя мякоть в холоде дольше остается свежей, кожура бананов быстрее темнеет.

Как правильно хранить бананы

Чтобы бананы оставались свежими и визуально привлекательными, эксперты рекомендуют придерживаться нескольких простых рекомендаций:

Храните бананы отдельно от других фруктов, таких как яблоки и груши. Это связано с тем, что некоторые фрукты выделяют газ этилен, который может ускорить процесс созревания бананов и потенциально привести к преждевременной порче. Храните бананы в сухом и прохладном помещении, при оптимальной температуре от 12 до 14 градусов Цельсия. Желательно избегать охлаждения, поскольку это может привести к потемнению кожуры. Оберните место соединения пищевой пленкой. Говорят, что этот метод эффективно уменьшает выделение газа этилена, тем самым замедляя процесс созревания.

Подвешивайте бананы – если фрукты не касаются поверхностей, кожура дольше остается в хорошем состоянии.

А вы знаете: как правильно морозить мясо и сколько его можно хранить.