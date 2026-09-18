18 сентября, 20:25
Шарлотка больше не нужна: нежный рулет с яблоками за 20 минут
Нежный яблочный рулет можно приготовить буквально в два счета. Тертые яблоки, простое бисквитное тесто, 20 минут в духовке – и десерт уже готов к чаю.
Яблочная выпечка – это именно то, чем так хочется заняться с наступлением осени. Рулет от портала "Господинька" позволит не просто использовать яблоки, но и насладиться легким и приятным десертом.
Как приготовить быстрый яблочный рулет?
- Время: 35 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 120 грамм сахара;
– щепотка соли;
– 120 граммов муки;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 4 яблока;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка корицы.
Приготовление:
- Очистите яблоки и натрите их на терке.
- Добавьте к яблокам сахар и корицу, перемешайте.
- Для бисквита возьмите яйца, добавьте сахар и щепотку соли, взбейте миксером до пышной светлой массы.
- Осторожно добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте, чтобы тесто осталось воздушным.
- На противень, застеленный пергаментом, равномерно выложите натертые яблоки.
- Сверху вылейте бисквитное тесто и распределите его по всей поверхности.
- Выпекайте в хорошо разогретой духовке при 180 градусах в течение 20 минут.
- Готовый корж достаньте из духовки и, пока он еще теплый, аккуратно сверните в рулет.
- После остывания нарежьте его на порционные кусочки и по желанию посыпьте сахарной пудрой.