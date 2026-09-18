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18 сентября, 20:25
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Шарлотка больше не нужна: нежный рулет с яблоками за 20 минут

Лилия Имбировская-Сиваковская

Нежный яблочный рулет можно приготовить буквально в два счета. Тертые яблоки, простое бисквитное тесто, 20 минут в духовке – и десерт уже готов к чаю.

Яблочная выпечка – это именно то, чем так хочется заняться с наступлением осени. Рулет от портала "Господинька" позволит не просто использовать яблоки, но и насладиться легким и приятным десертом.

Как приготовить быстрый яблочный рулет?

  • Время: 35 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 4 яйца; 
– 120 грамм сахара; 
– щепотка соли; 
– 120 граммов муки; 
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя; 
– 4 яблока; 
– 2 столовые ложки сахара; 
– 1 чайная ложка корицы.

Приготовление:

  1. Очистите яблоки и натрите их на терке.
  2. Добавьте к яблокам сахар и корицу, перемешайте.
  3. Для бисквита возьмите яйца, добавьте сахар и щепотку соли, взбейте миксером до пышной светлой массы.
  4. Осторожно добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте, чтобы тесто осталось воздушным.
  5. На противень, застеленный пергаментом, равномерно выложите натертые яблоки.
  6. Сверху вылейте бисквитное тесто и распределите его по всей поверхности.
  7. Выпекайте в хорошо разогретой духовке при 180 градусах в течение 20 минут.
  8. Готовый корж достаньте из духовки и, пока он еще теплый, аккуратно сверните в рулет.
  9. После остывания нарежьте его на порционные кусочки и по желанию посыпьте сахарной пудрой.