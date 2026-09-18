Шарлотка больше не нужна: нежный рулет с яблоками за 20 минут

Нежный яблочный рулет можно приготовить буквально в два счета. Тертые яблоки, простое бисквитное тесто, 20 минут в духовке – и десерт уже готов к чаю.

Яблочная выпечка – это именно то, чем так хочется заняться с наступлением осени. Рулет от портала "Господинька" позволит не просто использовать яблоки, но и насладиться легким и приятным десертом. Как приготовить быстрый яблочный рулет? Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 120 грамм сахара;

– щепотка соли;

– 120 граммов муки;

– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 4 яблока;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка корицы. Приготовление: Очистите яблоки и натрите их на терке. Добавьте к яблокам сахар и корицу, перемешайте. Для бисквита возьмите яйца, добавьте сахар и щепотку соли, взбейте миксером до пышной светлой массы. Осторожно добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте, чтобы тесто осталось воздушным. На противень, застеленный пергаментом, равномерно выложите натертые яблоки. Сверху вылейте бисквитное тесто и распределите его по всей поверхности. Выпекайте в хорошо разогретой духовке при 180 градусах в течение 20 минут. Готовый корж достаньте из духовки и, пока он еще теплый, аккуратно сверните в рулет. После остывания нарежьте его на порционные кусочки и по желанию посыпьте сахарной пудрой.