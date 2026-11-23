Яворовский пирог – одна из самых известных жемчужин галицкой кулинарной традиции, в которой простые домашние продукты превращаются в удивительно сытную и ароматную выпечку.

Традиционно для этого блюда долго готовят опару и вымешивают дрожжевое тесто, однако в современной быстрой версии его легко заменить готовым слоеным дрожжевым тестом – оно дает невероятно хрустящую, тонкую золотистую корочку и экономит целый час времени. Внутри вас ждет идеальный баланс текстур: нежное картофельное пюре, рассыпчатая гречка, сладковатый поджаренный лук и тягучие кубики сливочного сыра, которые связывают начинку воедино.

Как приготовить яворовский пирог?

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов слоеного дрожжевого теста;

– 2 столовые ложки пшеничной муки для раскатки;

– 1 куриное яйцо для смазывания верхушки;

начинка:

– 8 средних картофелин;

– 1 стакан гречневой крупы;

– 2 небольшие репчатые луковицы;

– 160 граммов твердого сливочного сыра;

– 1 куриное яйцо;

– 4 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;

– 1/2 чайной ложки каменной соли;

– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца.

Приготовление:

Промойте гречку, залейте водой в соотношении 1 к 2 и отварите на медленном огне до полуготовности в течение 10 – 12 минут. Параллельно очистите картофель, отварите в подсоленной воде до полной мягкости, слейте жидкость и тщательно разотрите в гладкое пюре без комочков. Мелко нарежьте репчатый лук и обжарьте его на разогретом подсолнечном масле до красивого золотистого цвета и приятного аромата. В отдельной глубокой миске смешайте теплое картофельное пюре, гречку, обжаренный лук вместе с маслом и 1 куриное яйцо, добавьте нарезанный небольшими кубиками твердый сыр, посолите, поперчите и тщательно перемешайте начинку до однородности. Посыпьте стол мукой, раскатайте 2/3 размороженного слоеного дрожжевого теста в тонкий пласт и выложите в форму для выпечки так, чтобы тесто плотно покрывало дно и высокие бортики. Равномерно распределите гречнево-картофельную начинку, накройте сверху оставшимся раскатанным тестом, аккуратно защипните края и сделайте в центре 1 небольшое отверстие для выхода пара. Взбейте вилкой второе яйцо, обильно смажьте поверхность пирога и отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут до появления аппетитной румяной корочки.

Почему лучше всего подавать яворовский пирог к столу

В Яворовском районе этот пирог традиционно нарезают еще теплым на большие порционные куски и подают к горячему куриному бульону или прозрачному грибному отвару вместо хлеба. Не менее вкусно он сочетается со стаканом холодного кефира, домашней ряженки, густой сметаны со свежим укропом или тарелкой традиционных квашеных огурцов и маринованных грибов.