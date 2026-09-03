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3 сентября, 22:17
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Шедевр за миллион из двух ингредиентов: сказочный салат, который стал хитом всех социальных сетей

Лилия Имбировская-Сиваковская

Когда хочется приготовить что-то по-настоящему изысканное, легкое и эстетичное, вовсе не обязательно покупать дорогие деликатесы или часами стоять у плиты. Настоящие гастрономические шедевры всегда рождаются из максимальной простоты и баланса текстур.

Этот салат состоит всего из двух основных ингредиентов – свежих огурцов и крабовых палочек, но благодаря правильной технике нарезки и пикантной авторской заправке на основе дижонской горчицы и цитрусового сока он выглядит как блюдо из модного бистро, рассказывает TikTok "Смачненькие рецепты".

Как приготовить шедевр из двух ингредиентов?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 3 огурца;
– 250 граммов крабовых палочек;
– кунжут для посыпки;
– 1 – 2 чайные ложки икры или имитации для создания "ресторанного" эффекта;
соус: 
– 3 столовые ложки густого йогурта или майонеза;
– пол чайной ложки французской горчицы; 
– 1 столовая ложка свежевыжатого сока;
– соль и перец по вкусу (добавлять перед подачей).

Салат, который стоит попробовать: смотрите видео

Приготовление:

  1. Свежие огурцы тщательно промойте, обрежьте кончики и нарежьте овощечисткой или острым ножом на длинные, аккуратные полупрозрачные ленточки или тонкую соломку (ни в коем случае не солите их на этом этапе, чтобы не спровоцировать преждевременное выделение сока).
  2. Охлажденные крабовые палочки разберите пальцами или вилкой на тонкие длинные волокна, чтобы они гармонировали по форме с огуречными полосками.
  3. Для заправки смешайте в небольшой миске густой белый йогурт или майонез с дижонской горчицей и лимонным соком, после чего взбейте смесь вилкой до кремообразной консистенции.
  4. В салатнике смешайте подготовленную огуречную соломку и крабовые волокна, заправьте нежным соусом и только в этот момент добавьте щепотку соли и свежего черного перца – именно такой порядок действий гарантирует, что овощи максимально долго сохранят хрусткость и не превратятся в жидкость.
  5. Переложите закуску на красивую сервировочную тарелку, щедро посыпьте слегка подсушенными на сухой сковороде семечками кунжута, а сверху добавьте несколько ложечек красной икры для яркого визуального акцента и тонкого морского привкуса.