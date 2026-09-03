Шедевр за миллион из двух ингредиентов: сказочный салат, который стал хитом всех социальных сетей
Когда хочется приготовить что-то по-настоящему изысканное, легкое и эстетичное, вовсе не обязательно покупать дорогие деликатесы или часами стоять у плиты. Настоящие гастрономические шедевры всегда рождаются из максимальной простоты и баланса текстур.
Этот салат состоит всего из двух основных ингредиентов – свежих огурцов и крабовых палочек, но благодаря правильной технике нарезки и пикантной авторской заправке на основе дижонской горчицы и цитрусового сока он выглядит как блюдо из модного бистро, рассказывает TikTok "Смачненькие рецепты".
Как приготовить шедевр из двух ингредиентов?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 3 огурца;
– 250 граммов крабовых палочек;
– кунжут для посыпки;
– 1 – 2 чайные ложки икры или имитации для создания "ресторанного" эффекта;
соус:
– 3 столовые ложки густого йогурта или майонеза;
– пол чайной ложки французской горчицы;
– 1 столовая ложка свежевыжатого сока;
– соль и перец по вкусу (добавлять перед подачей).
Салат, который стоит попробовать: смотрите видео
Приготовление:
- Свежие огурцы тщательно промойте, обрежьте кончики и нарежьте овощечисткой или острым ножом на длинные, аккуратные полупрозрачные ленточки или тонкую соломку (ни в коем случае не солите их на этом этапе, чтобы не спровоцировать преждевременное выделение сока).
- Охлажденные крабовые палочки разберите пальцами или вилкой на тонкие длинные волокна, чтобы они гармонировали по форме с огуречными полосками.
- Для заправки смешайте в небольшой миске густой белый йогурт или майонез с дижонской горчицей и лимонным соком, после чего взбейте смесь вилкой до кремообразной консистенции.
- В салатнике смешайте подготовленную огуречную соломку и крабовые волокна, заправьте нежным соусом и только в этот момент добавьте щепотку соли и свежего черного перца – именно такой порядок действий гарантирует, что овощи максимально долго сохранят хрусткость и не превратятся в жидкость.
- Переложите закуску на красивую сервировочную тарелку, щедро посыпьте слегка подсушенными на сухой сковороде семечками кунжута, а сверху добавьте несколько ложечек красной икры для яркого визуального акцента и тонкого морского привкуса.