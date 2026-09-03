Цей салат складається всього з двох ключових компонентів — свіжих огірків і крабових паличок, але завдяки правильній техніці нарізки та пікантній авторській заправці на основі діжонської гірчиці й цитрусового соку він виглядає як страва з модного бістро, розповідає TikTok СМаЧНЕНЬКІ рецепти.

Як приготувати шедевр з двох інгредієнтів?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 огірки;

– 250 грамів крабових паличок;

– кунжут для посипки;

– 1 – 2 чайні ложки ікри або імітації та "ресторанного" ефекту;

соус:

– 3 столові ложки густого йогурту або майонезу;

– пів чайної ложки французької гірчиці;

– 1 столова ложка свіжовичавленого соку;

– сіль та перець до смаку (додавати перед подачею).

Салат, який варто спробувати: дивіться відео

Приготування: