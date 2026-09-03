Цей салат складається всього з двох ключових компонентів — свіжих огірків і крабових паличок, але завдяки правильній техніці нарізки та пікантній авторській заправці на основі діжонської гірчиці й цитрусового соку він виглядає як страва з модного бістро, розповідає TikTok СМаЧНЕНЬКІ рецепти.
Як приготувати шедевр з двох інгредієнтів?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 огірки;
– 250 грамів крабових паличок;
– кунжут для посипки;
– 1 – 2 чайні ложки ікри або імітації та "ресторанного" ефекту;
соус:
– 3 столові ложки густого йогурту або майонезу;
– пів чайної ложки французької гірчиці;
– 1 столова ложка свіжовичавленого соку;
– сіль та перець до смаку (додавати перед подачею).
Салат, який варто спробувати: дивіться відео
Приготування:Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- Свіжі огірки ретельно промийте, зріжте кінчики та наріжте овочечисткою або гострим ножем на довгі, акуратні напівпрозорі стрічки чи тонку соломку (у жодному разі не соліть їх на цьому етапі, щоб не спровокувати завчасне виділення соку).
- Охолоджені крабові палички розберіть пальцями або виделкою на тонкі довгі волокна, щоб вони гармоніювали за формою з огірковими смужками.
- Для заправки з'єднайте в невеликій піалі густий білий йогурт чи майонез із діжонською гірчицею та лимонним соком, після чого збийте масу виделкою до кремової текстури.
- У салатнику з'єднайте підготовлену соломку огірків і крабові волокна, заправте ніжним соусом і лише в цей момент додайте дрібку солі та свіжого чорного перцю – саме такий порядок дій гарантує, що овочі максимально довго збережуть дзвінкий хрускіт і не перетворяться на рідину.
- Перекладіть закуску на красиву сервірувальну тарілку, щедро присипте злегка підсушеним на сухій сковороді насінням кунжуту, а зверху додайте кілька ложечок червоної ікри для яскравого візуального акценту та тонкого морського посмаку.