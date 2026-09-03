Этот салат состоит всего из двух основных ингредиентов – свежих огурцов и крабовых палочек, но благодаря правильной технике нарезки и пикантной авторской заправке на основе дижонской горчицы и цитрусового сока он выглядит как блюдо из модного бистро, рассказывает TikTok "Смачненькие рецепты".

Как приготовить шедевр из двух ингредиентов?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 3 огурца;

– 250 граммов крабовых палочек;

– кунжут для посыпки;

– 1 – 2 чайные ложки икры или имитации для создания "ресторанного" эффекта;

соус:

– 3 столовые ложки густого йогурта или майонеза;

– пол чайной ложки французской горчицы;

– 1 столовая ложка свежевыжатого сока;

– соль и перец по вкусу (добавлять перед подачей).

Салат, который стоит попробовать: смотрите видео

Приготовление: