Не только взбитое яйцо: чем можно смазывать выпечку, чтобы она блестела как на картинке
- Существуют альтернативы яйцу для смазывания выпечки, чтобы придать ей привлекательный вид.
- Важно правильно выбрать средство для смазывания, чтобы выпечка имела непревзойденный вид.
Выпечка должна быть не только вкусной, но и иметь непревзойденный вид. Для этого ее нужно правильно смазать, и для этого подойдет не только яйцо.
Чтобы ваша выпечка просто сияла, нужно правильно ее смазать. Какие для этого выбрать смеси – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Малушина кухня".
Интересно Наслаждение без усилий: готовим варенье на сковороде – подойдет любая ягода или фрукт
Чем смазать выпечку для блеска?
- Сахарный сироп
Смешайте воду и сахар в пропорции 1 к 1. Также для аромата можно добавить щепотку ванили. Идеальное решение для сладких булочек.
- Молоко
Удачная опция для изделий, как содержащих в составе молоко. Однако стоит придерживаться нескольких простых правил.
Молоко должно быть теплым, и наносить его нужно лишь в конце выпекания. Таким образом удастся достичь идеального блеска.
- Сливочное масло
Ингредиент, который придаст выпечке мягкости. В этом случае выпечку нужно смазывать после того, как достанете ее из духовки, но она должна быть еще горячей.
Также можно растопить масло, смешать его со сметаной и смазать выпечку за 10 минут до готовности, советует портал "Буду готовить".
Что интересного испечь сейчас?
- Яблочный осенний пирог – замечательная опция для чаепития в кругу родных.
- Он получается таким вкусным, что становится популярнее "Шарлотки".