Печень нужно замачивать не в молоке: о каком способе мало кто догадывается

Кулинарные мифы бывают настолько живучими, что передаются из поколения в поколение без малейших сомнений. Один из них — обязательное вымачивание говяжьей или свиной печени в молоке для размягчения и устранения горечи.

Однако современные шеф-повара всё чаще отказываются от этого метода, считая его устаревшим и малоэффективным. Вместо этого профессионалы используют другой, гораздо более эффективный и неожиданный продукт, о котором обычные хозяйки даже не догадываются, рассказывает Tasting Table.

Читайте также Почему яйцо при варке трескается и как этого избежать: секрет опытных кулинаров

Во что стоит замачивать печень?

Этим секретным ингредиентом является обычная пищевая сода, а точнее — легкий содовый раствор или сухая панировка в ней. Химические свойства соды позволяют деликатно расщеплять жесткие волокна субпродукта, делая его структуру невероятно нежной и шелковистой.

В отличие от молока, сода действует в несколько раз быстрее, что существенно экономит время при приготовлении ужина. Сам процесс подготовки выглядит максимально просто и не требует лишних усилий.

Бюджетный деликатес / Фото Freepik

Очищенную от пленок и сосудов печень нарезают порционными кусочками, после чего щедро посыпают содой (примерно одна чайная ложка на полкилограмма продукта) и тщательно перемешивают руками. В таком состоянии субпродукт оставляют всего на 20–30 минут при комнатной температуре, позволяя щелочной среде проявить свое волшебство.

По истечении этого времени кусочки необходимо очень тщательно промыть под прохладной проточной водой, чтобы полностью удалить остатки соды, и обязательно обсушить бумажным полотенцем. Если этого не сделать, во время жарки влага будет мешать образованию аппетитной корочки.

Дополнительным бонусом содового метода является то, что во время термической обработки такая печень практически не теряет своей сочности. Она моментально схватывается на горячей сковороде, оставаясь розовой и мягкой внутри.