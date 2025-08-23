Здорово и вкусно: 5 соусов, которые заменят майонез в салатах
- Есть много вариантов, как можно заменить майонез в салате.
- Блогерка Вика Королевская поделилась рецептами соусов, с которыми вы захотите готовить салаты каждый день.
Салат – это всегда хорошая идея. С ним можно и вкусно поесть, и организм разгрузить. А заменить майонез можно множеством способов.
Именно соус придает любому салату выразительный вкус и оригинальность. 24 Канал пообщался с кулинарным блогером Викой Королевской и предлагает попробовать соусы, в совершенстве которых можно не сомневаться.
Каким соусом можно заменить майонез в салатах?
Авокадо-йогуртовый соус
Ингредиенты:
– 1/2 авокадо;
– 2 столовые ложки греческого йогурта;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– щепотка соли и перца;
– свежая зелень.
Приготовление:
Соединяем все ингредиенты в чаше блендера, взбиваем до однородности. Получается нежный кремовый соус, идеально подходит к овощным и рыбным салатам.
Медово-горчичный
Ингредиенты:
– 2 чайные ложки дижонской горчицы;
– 1 чайная ложка меда;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка яблочного уксуса или сока лимона.
Приготовление:
Все соединяем и перемешиваем венчиком. Получается легкая альтернатива майонезу с пикантно-сладким вкусом.
Орехово-йогуртовый
Ингредиенты:
– 2 столовые ложки греческого йогурта;
– 1 столовая ложка ореховой пасты (арахисовая/миндальная/тахини);
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Приготовление:
Тот же алгоритм – надо просто все смешать. Получится кремовый и питательный соус для салатов с зеленью и курицей.
Хумусный
Ингредиенты:
– 2 столовые ложки хумуса;
– сок половины лимона;
– несколько капель оливкового масла.
Приготовление:
Смешиваем – и получаем густую и ароматную заправку, которая прекрасно сочетается с нутовыми и овощными салатами.
Кефирно-зеленый
Ингредиенты:
– 100 миллилитров кефира;
– горсть зелени;
– пол зубчика чеснока;
– щепотка соли и специй.
Освежающая заправка, что хорошо сочетается с капустой и свежими овощами.
Приготовление:
Просто смешать – и получится освежающая заправка, что хорошо сочетается с капустой и свежими овощами.
Приготовить салат – это дело нескольких минут. А этот рецепт стал хитом сезона и дарит лучший эффект с самыми дешевыми ингредиентами.