Салат – это всегда хорошая идея. С ним можно и вкусно поесть, и организм разгрузить. А заменить майонез можно множеством способов.

Именно соус придает любому салату выразительный вкус и оригинальность. 24 Канал пообщался с кулинарным блогером Викой Королевской и предлагает попробовать соусы, в совершенстве которых можно не сомневаться.

Каким соусом можно заменить майонез в салатах?

Авокадо-йогуртовый соус

Ингредиенты:

– 1/2 авокадо;

– 2 столовые ложки греческого йогурта;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– щепотка соли и перца;

– свежая зелень.

Приготовление:

Соединяем все ингредиенты в чаше блендера, взбиваем до однородности. Получается нежный кремовый соус, идеально подходит к овощным и рыбным салатам.

Медово-горчичный

Ингредиенты:

– 2 чайные ложки дижонской горчицы;

– 1 чайная ложка меда;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка яблочного уксуса или сока лимона.

Приготовление:

Все соединяем и перемешиваем венчиком. Получается легкая альтернатива майонезу с пикантно-сладким вкусом.

Орехово-йогуртовый

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки греческого йогурта;

– 1 столовая ложка ореховой пасты (арахисовая/миндальная/тахини);

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Тот же алгоритм – надо просто все смешать. Получится кремовый и питательный соус для салатов с зеленью и курицей.

Хумусный

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки хумуса;

– сок половины лимона;

– несколько капель оливкового масла.

Приготовление:

Смешиваем – и получаем густую и ароматную заправку, которая прекрасно сочетается с нутовыми и овощными салатами.

Кефирно-зеленый

Ингредиенты:

– 100 миллилитров кефира;

– горсть зелени;

– пол зубчика чеснока;

– щепотка соли и специй.



Освежающая заправка, что хорошо сочетается с капустой и свежими овощами.

Приготовление:

Просто смешать – и получится освежающая заправка, что хорошо сочетается с капустой и свежими овощами.

