Именно соус придает любому салату выразительный вкус и оригинальность. 24 Канал пообщался с кулинарным блогером Викой Королевской и предлагает попробовать соусы, в совершенстве которых можно не сомневаться.

Интересно Пасечники дали однозначный ответ: как купить настоящий мед и не попасть на подделку

Каким соусом можно заменить майонез в салатах?

Авокадо-йогуртовый соус

Ингредиенты:
– 1/2 авокадо;
– 2 столовые ложки греческого йогурта;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– щепотка соли и перца;
– свежая зелень.

Приготовление:

Соединяем все ингредиенты в чаше блендера, взбиваем до однородности. Получается нежный кремовый соус, идеально подходит к овощным и рыбным салатам.

Медово-горчичный

Ингредиенты:
– 2 чайные ложки дижонской горчицы;
– 1 чайная ложка меда;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка яблочного уксуса или сока лимона.

Приготовление:

Все соединяем и перемешиваем венчиком. Получается легкая альтернатива майонезу с пикантно-сладким вкусом.

Орехово-йогуртовый

Ингредиенты:
– 2 столовые ложки греческого йогурта;
– 1 столовая ложка ореховой пасты (арахисовая/миндальная/тахини);
– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Тот же алгоритм – надо просто все смешать. Получится кремовый и питательный соус для салатов с зеленью и курицей.

Хумусный

Ингредиенты:
– 2 столовые ложки хумуса;
– сок половины лимона;
– несколько капель оливкового масла.

Приготовление:

Смешиваем – и получаем густую и ароматную заправку, которая прекрасно сочетается с нутовыми и овощными салатами.

Кефирно-зеленый

Ингредиенты:
– 100 миллилитров кефира;
– горсть зелени;
– пол зубчика чеснока;
– щепотка соли и специй.

Освежающая заправка, что хорошо сочетается с капустой и свежими овощами.

Приготовление:

Просто смешать – и получится освежающая заправка, что хорошо сочетается с капустой и свежими овощами.

Приготовить салат – это дело нескольких минут. А этот рецепт стал хитом сезона и дарит лучший эффект с самыми дешевыми ингредиентами.