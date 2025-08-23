Саме соус надає будь-якому салату виразного смаку та оригінальності. 24 Канал поспілкувався з кулінарною блогеркою Вікою Королівською та пропонує спробувати соуси, в досконалості яких можна не сумніватися.

Цікаво Пасічники дали однозначну відповідь: як купити справжній мед і не потрапити на підробку

Яким соусом можна замінити майонез у салатах?

Авокадо-йогуртовий

Інгредієнти:

– 1/2 авокадо;

– 2 столові ложки грецького йогурту;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– дрібка солі та перцю;

– свіжа зелень.

Приготування:

Зʼєднуємо всі інгредієнти в чаші блендера, збиваємо до однорідності. Виходить ніжний кремовий соус, що ідеально пасує до овочевих і рибних салатів.

Медово-гірчичний

Інгредієнти:

– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;

– 1 чайна ложка меду;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка яблучного оцту або соку лимона.

Приготування:

Усе зʼєднуємо і перемішуємо вінчиком. Виходить легка альтернатива майонезу з пікантно-солодким смаком.

Горіхово-йогуртовий

Інгредієнти:

– 2 столові ложки грецького йогурту;

– 1 столова ложка горіхової пасти (арахісова/мигдалева/тахіні);

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

Той самий алгоритм – треба просто все змішати. Вийде кремовий і поживний соус для салатів із зеленню та куркою.

Хумусний

Інгредієнти:

– 2 столові ложки хумусу;

– сік половини лимона;

– кілька крапель оливкової олії.

Приготування:

Змішуємо – і отримуємо густу й ароматну заправку, яка чудово поєднується з нутовими та овочевими салатами.

Кефірно-зелений

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів кефіру;

– жменя зелені;

– пів зубчика часнику;

– дрібка солі та спецій.



Освіжаюча заправка, що добре смакує з капустою та свіжими овочами.

Приготування:

Просто змішати – і вийде освіжаюча заправка, що добре смакує з капустою та свіжими овочами.

Приготувати салат – це справа кількох хвилин. А цей рецепт став хітом сезону та дарує найкращий ефект з найдешевшими інгредієнтами.