Саме соус надає будь-якому салату виразного смаку та оригінальності. 24 Канал поспілкувався з кулінарною блогеркою Вікою Королівською та пропонує спробувати соуси, в досконалості яких можна не сумніватися.
Цікаво Пасічники дали однозначну відповідь: як купити справжній мед і не потрапити на підробку
Яким соусом можна замінити майонез у салатах?
Авокадо-йогуртовий
Інгредієнти:
– 1/2 авокадо;
– 2 столові ложки грецького йогурту;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– дрібка солі та перцю;
– свіжа зелень.
Приготування:
Зʼєднуємо всі інгредієнти в чаші блендера, збиваємо до однорідності. Виходить ніжний кремовий соус, що ідеально пасує до овочевих і рибних салатів.
Медово-гірчичний
Інгредієнти:
– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;
– 1 чайна ложка меду;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка яблучного оцту або соку лимона.
Приготування:
Усе зʼєднуємо і перемішуємо вінчиком. Виходить легка альтернатива майонезу з пікантно-солодким смаком.
Горіхово-йогуртовий
Інгредієнти:
– 2 столові ложки грецького йогурту;
– 1 столова ложка горіхової пасти (арахісова/мигдалева/тахіні);
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
Той самий алгоритм – треба просто все змішати. Вийде кремовий і поживний соус для салатів із зеленню та куркою.
Хумусний
Інгредієнти:
– 2 столові ложки хумусу;
– сік половини лимона;
– кілька крапель оливкової олії.
Приготування:
Змішуємо – і отримуємо густу й ароматну заправку, яка чудово поєднується з нутовими та овочевими салатами.
Кефірно-зелений
Інгредієнти:
– 100 мілілітрів кефіру;
– жменя зелені;
– пів зубчика часнику;
– дрібка солі та спецій.
Освіжаюча заправка, що добре смакує з капустою та свіжими овочами.
Приготування:
Просто змішати – і вийде освіжаюча заправка, що добре смакує з капустою та свіжими овочами.
Приготувати салат – це справа кількох хвилин. А цей рецепт став хітом сезону та дарує найкращий ефект з найдешевшими інгредієнтами.