Хит домашней выпечки: как приготовить ароматные сырно-чесночные синабоны на быстром тесте

Легендарная форма знаменитых булочек "синабон" идеально подходит не только для сладкой корицы, но и для пикантной домашней выпечки к борщу или свежим салатам.

Благодаря скручиванию в рулет каждый слой воздушного дрожжевого теста обильно пропитывается пряным чесночным маслом и тающей моцареллой. После выпечки такие пампушки легко разламываются руками, остаются воздушными и ароматными благодаря финальному смазыванию зеленым маслом, рассказывает Shuba. Как приготовить сырные синабоны? Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты:

тесто:

– 540 граммов муки;

– 360 миллилитров теплой воды;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– 7 граммов сухих дрожжей;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

начинка:

– 100 граммов мягкого сливочного масла;

– 150 граммов моцареллы;

– 5 зубчиков чеснока;

– щепотка петрушки;

для чесночного масла:

– 75 миллилитров оливкового масла;

– 3 зубчика чеснока;

– щепотка петрушки. Приготовление: В миске смешайте просеянную муку, сухие дрожжи, сахар и соль. Влейте теплую воду и оливковое масло, после чего вымешивайте тесто на столе 5 – 8 минут до гладкости и эластичности. Переложите в смазанную маслом емкость, накройте пленкой и оставьте в тепле на 30 минут. Для начинки разотрите мягкое сливочное масло с пропущенным через пресс чесноком и измельченной петрушкой, а моцареллу натрите на большой терке. Для заливки отдельно смешайте оливковое масло с измельченным чесноком и зеленью, оставив настаиваться. Тесто вымесите и раскатайте в пласт размером 30 на 40 сантиметров. Равномерно смажьте чесночным маслом, посыпьте моцареллой (оставив один свободный край) и плотно сверните в рулет вдоль длинной стороны. Нарежьте рулет на 12 одинаковых "улиток", разложите их срезом вверх на противне с пергаментом на расстоянии друг от друга, накройте пленкой и дайте подняться еще 30 минут. Выпекайте булочки в разогретой до 190 градусов духовке 20 – 25 минут до образования устойчивой румяной корочки. Горячими сразу смажьте ароматным чесночным маслом и подавайте к столу теплыми.