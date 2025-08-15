Чесночные стрелки – это оригинальное дополнение к вашим блюдам, которое точно стоит иметь в кладовой. Тем более что заготовить их дело крайне нехитрое.

Обычно чесночные стрелки хранят с помощью консервации, но есть куда более легкий способ – заморозить их в удобной форме. 24 Канал предлагает поэкспериментировать с рецептом портала "Семья". Интересно Несколько минут – и стол как в ресторане: готовим огуречные рулетики, которым позавидуют даже шефы Как заготовить чесночные стрелки на зиму? Порций : 8

: 8 Время: 20 минут Ингредиенты:

– чесночные стрелки;

– соль;

– оливковое масло. Приготовление: Все чесночные стрелки нужно смолоть на мясорубке. К массе добавляем соль и оливковое масло по вкусу. Заворачиваем массу в пищевую пленку и формируем колбаску. Ставим колбаску в морозилку, при необходимости отрезаем кусочек к блюдам. Приятного аппетита! Проверить свежесть яйца – легко, если знаешь простые секреты. Вот 4 способа, с которыми вы всегда будете уверены в качестве продукта.