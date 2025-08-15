Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Пожалеете, если не заготовите их вдоволь: простой рецепт чесночных стрелок на зиму
15 августа, 21:27
1

Пожалеете, если не заготовите их вдоволь: простой рецепт чесночных стрелок на зиму

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Чесночные стрелки можно хранить с помощью замораживания или консервации.
  • Для замораживания нужны только чесночные стрелки, соль и оливковое масло.

Чесночные стрелки – это оригинальное дополнение к вашим блюдам, которое точно стоит иметь в кладовой. Тем более что заготовить их дело крайне нехитрое.

Обычно чесночные стрелки хранят с помощью консервации, но есть куда более легкий способ – заморозить их в удобной форме. 24 Канал предлагает поэкспериментировать с рецептом портала "Семья".

Интересно Несколько минут – и стол как в ресторане: готовим огуречные рулетики, которым позавидуют даже шефы

Как заготовить чесночные стрелки на зиму?

  • Порций: 8
  • Время: 20 минут

Ингредиенты
– чесночные стрелки;
– соль;
– оливковое масло.

Приготовление:

  1. Все чесночные стрелки нужно смолоть на мясорубке.
  2. К массе добавляем соль и оливковое масло по вкусу.
  3. Заворачиваем массу в пищевую пленку и формируем колбаску.
  4. Ставим колбаску в морозилку, при необходимости отрезаем кусочек к блюдам.

Приятного аппетита!

Проверить свежесть яйца – легко, если знаешь простые секреты. Вот 4 способа, с которыми вы всегда будете уверены в качестве продукта.