Новини Смачно Смачні та прості рецепти Пошкодуєте, якщо не заготуєте їх вдосталь: простий рецепт часниковий стрілок на зиму
15 серпня, 21:27
Пошкодуєте, якщо не заготуєте їх вдосталь: простий рецепт часниковий стрілок на зиму

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Часникові стрілки можна зберігати за допомогою заморожування або консервації.
  • Для заморожування потрібні лише часникові стрілки, сіль та оливкову олію.

Часникові стрілки – це оригінальний додаток до ваших страв, який точно варто мати у коморі. Тим паче що заготувати їх справа вкрай нехитра.

Зазвичай часникові стрілки зберігають за допомогою консервації, але є куди легший спосіб – заморозити їх у зручній формі. 24 Канал пропонує поекспериментувати з рецептом порталу "Сімʼя".

Як заготувати часникові стрілки на зиму? 

  • Порцій: 8
  • Час: 20 хвилин 

Інгредієнти
– часникові стрілки;
– сіль;
– оливкова олія. 

Приготування

  1. Усі часникові стрілки потрібно змолоти на мʼясорубці.
  2. До маси додаємо сіль та оливкову олію на смак.
  3. Загортаємо масу в харчову плівку та формуємо ковбаску.
  4. Ставимо ковбаску у морозилку, за потреби відрізаємо шматочок до страв. 

Смачного!

