Часникові стрілки – це оригінальний додаток до ваших страв, який точно варто мати у коморі. Тим паче що заготувати їх справа вкрай нехитра.

Зазвичай часникові стрілки зберігають за допомогою консервації, але є куди легший спосіб – заморозити їх у зручній формі. 24 Канал пропонує поекспериментувати з рецептом порталу "Сімʼя". Як заготувати часникові стрілки на зиму? Порцій : 8

: 8 Час: 20 хвилин Інгредієнти:

– часникові стрілки;

– сіль;

– оливкова олія. Приготування: Усі часникові стрілки потрібно змолоти на мʼясорубці. До маси додаємо сіль та оливкову олію на смак. Загортаємо масу в харчову плівку та формуємо ковбаску. Ставимо ковбаску у морозилку, за потреби відрізаємо шматочок до страв. Смачного!