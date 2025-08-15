Зазвичай часникові стрілки зберігають за допомогою консервації, але є куди легший спосіб – заморозити їх у зручній формі. 24 Канал пропонує поекспериментувати з рецептом порталу "Сімʼя".

Як заготувати часникові стрілки на зиму?

  • Порцій: 8
  • Час: 20 хвилин

Інгредієнти:
– часникові стрілки;
– сіль;
– оливкова олія.

Приготування:

  1. Усі часникові стрілки потрібно змолоти на мʼясорубці.
  2. До маси додаємо сіль та оливкову олію на смак.
  3. Загортаємо масу в харчову плівку та формуємо ковбаску.
  4. Ставимо ковбаску у морозилку, за потреби відрізаємо шматочок до страв.

Смачного!

