Зазвичай часникові стрілки зберігають за допомогою консервації, але є куди легший спосіб – заморозити їх у зручній формі. 24 Канал пропонує поекспериментувати з рецептом порталу "Сімʼя".

Як заготувати часникові стрілки на зиму?

Порцій : 8

: 8 Час: 20 хвилин

Інгредієнти:

– часникові стрілки;

– сіль;

– оливкова олія.

Приготування:

Усі часникові стрілки потрібно змолоти на мʼясорубці. До маси додаємо сіль та оливкову олію на смак. Загортаємо масу в харчову плівку та формуємо ковбаску. Ставимо ковбаску у морозилку, за потреби відрізаємо шматочок до страв.

Смачного!

