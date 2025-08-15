Зазвичай часникові стрілки зберігають за допомогою консервації, але є куди легший спосіб – заморозити їх у зручній формі. 24 Канал пропонує поекспериментувати з рецептом порталу "Сімʼя".
Як заготувати часникові стрілки на зиму?
- Порцій: 8
- Час: 20 хвилин
Інгредієнти:
– часникові стрілки;
– сіль;
– оливкова олія.
Приготування:
- Усі часникові стрілки потрібно змолоти на мʼясорубці.
- До маси додаємо сіль та оливкову олію на смак.
- Загортаємо масу в харчову плівку та формуємо ковбаску.
- Ставимо ковбаску у морозилку, за потреби відрізаємо шматочок до страв.
Смачного!
