Обычно чесночные стрелки хранят с помощью консервации, но есть куда более легкий способ – заморозить их в удобной форме. 24 Канал предлагает поэкспериментировать с рецептом портала "Семья".

Как заготовить чесночные стрелки на зиму?

Порций : 8

: 8 Время: 20 минут

Ингредиенты:

– чесночные стрелки;

– соль;

– оливковое масло.

Приготовление:

Все чесночные стрелки нужно смолоть на мясорубке. К массе добавляем соль и оливковое масло по вкусу. Заворачиваем массу в пищевую пленку и формируем колбаску. Ставим колбаску в морозилку, при необходимости отрезаем кусочек к блюдам.

Приятного аппетита!

