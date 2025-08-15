Обычно чесночные стрелки хранят с помощью консервации, но есть куда более легкий способ – заморозить их в удобной форме. 24 Канал предлагает поэкспериментировать с рецептом портала "Семья".
Как заготовить чесночные стрелки на зиму?
- Порций: 8
- Время: 20 минут
Ингредиенты:
– чесночные стрелки;
– соль;
– оливковое масло.
Приготовление:
- Все чесночные стрелки нужно смолоть на мясорубке.
- К массе добавляем соль и оливковое масло по вкусу.
- Заворачиваем массу в пищевую пленку и формируем колбаску.
- Ставим колбаску в морозилку, при необходимости отрезаем кусочек к блюдам.
Приятного аппетита!
