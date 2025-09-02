Детей ждет немало интересных испытаний, поэтому стоит позаботиться, чтобы у них было достаточно энергии для новых свершений. А сделать это сейчас максимально легко!

Вкусный перекус станет для вашего ребенка хорошим ритуалом в школьных буднях. А пока продолжается сезон ягод и фруктов – 24 Канал предлагает воспользоваться этим на полную!

Какой вкусный перекус дать ребенку в школу?

Хорошим решением будет упаковать ребенку в школу фруктовый шашлык. Все очень просто: берем любимые фрукты, режем на кусочки и нанизываем на шпажки.

Этот перекус выглядит ярко и аппетитно и подарит вашему ребенку заряд энергии, с которым он с радостью будет браться за новые задания.

Какие перекусы ребенку лучше не давать?