2 сентября, 06:06
Ярко и вкусно: сезонный перекус ребенку в школу, который он будет просить еще
Основні тези
- Перекус из фруктов для детей – это всегда хорошая идея.
- Пока длится сезон, важно насытить детей витаминами.
Детей ждет немало интересных испытаний, поэтому стоит позаботиться, чтобы у них было достаточно энергии для новых свершений. А сделать это сейчас максимально легко!
Вкусный перекус станет для вашего ребенка хорошим ритуалом в школьных буднях. А пока продолжается сезон ягод и фруктов – 24 Канал предлагает воспользоваться этим на полную!
Какой вкусный перекус дать ребенку в школу?
Хорошим решением будет упаковать ребенку в школу фруктовый шашлык. Все очень просто: берем любимые фрукты, режем на кусочки и нанизываем на шпажки.
Этот перекус выглядит ярко и аппетитно и подарит вашему ребенку заряд энергии, с которым он с радостью будет браться за новые задания.
Какие перекусы ребенку лучше не давать?
- Крекеры и чипсы – это то, от чего детей точно стоит ограничить. Это пустые калории, от которых ноль пользы для организма.
- Это же касается и шоколадных батончиков. Они вкусные, но кроме сахара они не насытят организм ничем.
- Пакетированные соки – еще один источник сахара, от которого стоит отказаться.