Вкусный перекус станет для вашего ребенка хорошим ритуалом в школьных буднях. А пока продолжается сезон ягод и фруктов – 24 Канал предлагает воспользоваться этим на полную!

Какой вкусный перекус дать ребенку в школу?

Хорошим решением будет упаковать ребенку в школу фруктовый шашлык. Все очень просто: берем любимые фрукты, режем на кусочки и нанизываем на шпажки.

Этот перекус выглядит ярко и аппетитно и подарит вашему ребенку заряд энергии, с которым он с радостью будет браться за новые задания.

Какие перекусы ребенку лучше не давать?

  • Крекеры и чипсы – это то, от чего детей точно стоит ограничить. Это пустые калории, от которых ноль пользы для организма.
  • Это же касается и шоколадных батончиков. Они вкусные, но кроме сахара они не насытят организм ничем.
  • Пакетированные соки – еще один источник сахара, от которого стоит отказаться.